Extra | Journaal 16 oktober 2023

Willemstad – SunResorts Ltd nv op Sint Maarten, eigenaar van Mullet Bay, zet een perceel van ruim 11.000 vierkante meter (m2) in de verkoop. Het terrein bij Mullet Bay is de belangrijkste asset van verzekeringsgroep Ennia.

Beide zijn van de Amerikaanse miljardair Hushang Ansary, maar zowel Ennia (in verband met de noodregeling) als sinds enige tijd nu ook SunResorts wordt bestuurd door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Ennia in verband met de insolventie van Ennia Caribe Leven (ECL), terwijl de overige verzekeraars – zoals Schade en Zorg – weer financieel gezond zijn. SunResorts omdat de CBCS dit bezit wil proberen te gelde te maken ten behoeve van de gedupeerde polishouders/pensioengerechtigden.

De verkoop of een poging daartoe van een stuk grond bij Mullet Bay, blijkt uit een vandaag elders in deze editie gepubliceerde advertentie ‘Request for offers to purchase’. De oproep wordt namens SunResorts gedaan door advocaat Pieter Soons van het kantoor BZSE.

SunResorts wordt, in opdracht van de Centrale Bank, gemanaged door Geomaly Martes (voormalig directeur van Stichting Overheidsaccountantsbureau Soab) en Mike Alexander (oud-notaris op Curaçao, met veel contacten op Sint Maarten). Hun opdracht was om er orde op zaken te stellen en Mullet Bay te ontwikkelen of te verkopen, zodat de opbrengsten daarvan ten goede komen van de Ennia-verzekerden.

Aftasten markt voor verkoop

Het perceel dat nu in de etalage wordt gezet is een gebied in de buurt van Cupecoy, grenzend aan de golfbaan van Mullet Bay. Toch houdt de advocaat namens zijn cliënt SunResorts een slag om te arm; die heeft expliciet en onomkeerbaar het recht om het verkoopproces stop te zetten.

Het lijkt vooralsnog een manier om af te tasten of de ‘markt’ interesse heeft en hoe die markt reageert. Ook om bij daadwerkelijke verkoop de nodige liquide middelen te verkrijgen. Desgevraagd willen de directieleden van SunResorts geen toelichtend commentaar geven.

Mullet Bay is een op Sint Maarten gelegen gebied van ongeveer 67,7 hectare (677.000 m2), waarvan het grootste deel, namelijk 40 hectare, golfterrein. Mullet Bay is ondergebracht in SunResorts. Mullet Bay was een golfresort en timesharelocatie en is in de jaren 80 aangekocht door onder anderen Ansary. In 1995 is Mullet Bay ernstig aangetast door de orkaan Luis, met schade aan de bebouwing. Het Towers Hotel is overgebleven en nog in gebruik. Voor het overige is het terrein grotendeels niet verder (her)ontwikkeld.

De waarde van Mullet Bay is de inzet voor een juridische strijd in verband met een rechtszaak van de CBCS namens Ennia tegen Ansary en enkele oud-bestuurders van Ennia. Het Hof heeft vorige maand in een tussenvonnis bepaald dat eerst een nadere taxatie nodig is, waarvoor partijen tot 24 oktober de tijd is gegeven. Op grond van de taxatie beslist het Hof over de hoogte waarvoor zij worden veroordeeld in verband met verdere schadevergoeding en ongerechtvaardigde zelfverrijking.

Bron: Antilliaans Dagblad