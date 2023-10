Extra | Journaal 16 oktober 2023

Directie: Op naar duurzame industriële energietransitie

Willemstad – Overheids-nv Refineria di Kòrsou (RdK) is naar eigen zeggen ‘toegewijd aan het ontwikkelen en verhuren van de activa en gronden rondom de raffinaderij en de Bullenbaai-terminal op Curaçao, voor duurzame industriële activiteiten’.

Naast het zoeken naar een exploitant voor de Isla-raffinaderij heeft RdK de afgelopen jaren een strategie ontwikkeld om de overige activa en grond die zij in beheer heeft in te zetten voor nieuwe duurzame economische activiteiten. ,,RdK gaat dit realiseren door samen te werken met partners, klanten en investeerders.”

Het informeren van en communiceren met de gemeenschap vormt volgens het overheidsbedrijf een belangrijk onderdeel van dit proces. Daarom voert RdK momenteel gesprekken met verschillende doelgroepen in de gemeenschap. ,,Het uiteindelijke doel is om in samenwerking met partners, klanten en investeerders een modern, duurzaam en aantrekkelijk industrieel havengebied voor Curaçao te creëren.”

De wereldwijd ingezette energietransitie en groei van de op circulaire economie gerichte activiteiten biedt volgens interim-directeur Patrick Newton ‘de mogelijkheid om een nieuwe economische pilaar voor Curaçao te creëren’. ,,RdK ziet grote kansen om haar terreinen te ontwikkelen en te verhuren aan investeerders die innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke industrieën op Curaçao willen vestigen. RdK wil in haar faciliterende rol een aanjager van de industriële energietransitie zijn en bijdragen aan het creëren van duurzame waardeketens.”

Met deze plannen wil RdK ‘substantieel bijdragen aan onder meer de diversificatie van economische activiteiten en het creëren van meer werkgelegenheid’. Daarnaast dienen de economische activiteiten bij te dragen aan een verhoging van het bruto binnenlands product (bbp) en armoedevermindering. ,,Ook schone energie en sanering van historische water- en bodemverontreiniging is een belangrijk onderdeel van de plannen.”

RdK richt zich op industrieën in de volgende segmenten: duurzame energie, haven en logistiek, lichte industrie, hightech voedselproductie en industrie die voorziet in de behoeften die typisch zijn voor een kleine eilandeconomie. ,,De plannen zullen over een tijdsbestek van meerdere jaren worden gerealiseerd.”

De eerste projecten om de visie van RdK te realiseren zijn inmiddels zichtbaar. Langs de Nijlweg is te zien dat de infrastructuur wordt ontwikkeld voor het Eco-Industrie Park. Op dit moment wordt er gewerkt, aldus de overheidsvennootschap, aan een eerste fase van het saneren van de grond en het aanleggen van wegen.

Een van de eerste projecten die zich op dit park zullen vestigen is het ‘e-Mobility Project’, waarbij in nauwe samenwerking met het Autobusbedrijf Curaçao een 1 MW zonnepark, zes elektrische bussen van ABC Busbedrijf, batterijen en een powermanagementsysteem zullen worden geplaatst ‘die een belangrijke eerste stap zullen vormen in de elektrificatie van het openbaar vervoer op ons eiland’.

Tegelijkertijd worden andere particuliere initiatieven ontwikkeld, zoals duurzame scheepsrecycling op de terreinen in het Schottegat en de productie van hernieuwbare diesel op Bullenbaai. Ook werkt RdK nauw samen met verschillende andere overheids-nv’s en ministeries ‘om gezamenlijk te komen tot het opzetten van een duurzame waterstofproductieketen op Curaçao’.

