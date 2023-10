Extra | Journaal 16 oktober 2023

Oranjestad – Aruba heeft na zeven jaar weer een voetbalstadion dat voldoet aan de eisen van de internationale voetbalbond Fifa.

In het vernieuwde stadion Guillermo Prospero Trinidad in Dakota werd zaterdag een wedstrijd gespeeld van de Concacaf Nations League.

ARUFifa1Aruba won met 3-1 van de selectie van de Amerikaanse Maagdeneilanden. De Fifa maakte jarenlang gebruik van het stadion in Dakota, totdat de staat van de faciliteit achteruit ging. In 2016 nam Fifa de beslissing om er niet meer te laten spelen en koos een andere speellocatie.

Het kabinet Wever-Croes II besloot om Aruba weer sportief op de voetbalkaart te zetten en in het stadion te investeren. Die werkzaamheden zijn nog niet helemaal klaar, maar het is voldoende voor de Fifa om het stadion weer in gebruik te nemen. Dat gebeurde zaterdag toen Aruba in de Concacaf Nations League tegen de Amerikaanse Maagdeneilanden speelde. Het publiek reageerde zeer enthousiast, en steunde beide teams tijdens de wedstrijd.

Premier Evelyn Wever-Croes (MEP) bezocht het stadion de afgelopen weken regelmatig om de voortgang van de werkzaamheden te zien. Ze is Sportminister Endy Croes (MEP) dankbaar voor zijn inzet om het stadion te laten renoveren. Het heropende stadion is voor de jeugd van Dakota en in het algemeen voor Aruba een stimulans om door te zetten en sportambities waar te maken. Het Guillermo Prospero Trinidad is niet alleen geschikt voor voetbal, maar ook voor atletiek.

Bron: Antilliaans Dagblad