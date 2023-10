Extra | Journaal 16 oktober 2023

Van Huffelen: Verwijten regering-Pisas helpen draagvlak in Nederland niet



Willemstad/Den Haag – Voor het draagvlak in Nederland om samen te werken helpt het niet als de regering-Pisas op Curaçao de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties allerlei harde verwijten maakt.

,,Ik heb vaak gezegd tegen de regering van Curaçao: ‘Help mij u te helpen.’ Daar passen termen als ‘verdeel en heers’, ‘discriminatie’, en dat ik ‘Curaçao op de knieën wil krijgen’ niet bij”, zegt Alexandra van Huffelen in een vraaggesprek met het Antilliaans Dagblad.

Wat zegt u als de regering in Willemstad spreekt over ‘verdeel en heers’?

:,,Dat is natuurlijk heel onprettig om te horen en dat werp ik ook verre van me. Ik ben er vanaf het begin van mijn termijn als staatssecretaris op uit om goede afspraken te maken, waar alle partijen mee kunnen werken en die goed zijn voor de inwoners van de Landen. En dat blijf ik ook doen.”

Nederland heeft volgens Van Huffelen vanaf het begin van de onderhandelingen over de covidleningen aangedrongen op een oplossing voor de problemen bij Ennia. ,,Zodat pensioengerechtigden duidelijkheid krijgen over hun pensioen en duidelijk wordt wat dit betekent voor de overheidsfinanciën. Zonder ingrijpen van de overheden zou Ennia op korte termijn failliet gaan.”

De staatssecretaris stelt dat Nederland de leningen graag wil herfinancieren op een manier die bijdraagt aan ‘gezonde overheidsfinanciën en duidelijkheid voor de inwoners van Curaçao over hun pensioen’.

,,Ons uitgangspunt bij de herfinanciering is sinds begin dit jaar dat wij maatwerk per land willen leveren. Ons aanbod is eerst mondeling en in mei schriftelijk met de landen gedeeld. Het leenaanbod zoals we dit eind september aan ieder van de landen hebben gedaan sluit daar volledig op aan.”

Vandaag debatteren de Staten van Curaçao, op verzoek van de oppositie, met de MFK/PNP-regering over Ennia. Een van de punten die daarbij ongetwijfeld aan bod komen is het College financieel toezicht (Cft).

Waarom heeft het Cft negatief geadviseerd over de doorstartvariant Ennia?

Van Huffelen: ,,Een doorstart van Ennia was een nadrukkelijke wens van Curaçao. Tot eind september heeft Curaçao de afwikkelingsvariant steeds in woord en geschrift afgewezen.”

Duidelijk was volgens de staatssecretaris ‘dat een doorstart, vanwege de grote lening in één keer, zou leiden tot een knelpunt met de Rijkswet financieel toezicht (Rft) – de zogeheten rentelastnorm – en daardoor voor problemen met nieuwe investeringen’.

,,In de meest recente oplossing voor de doorstart die ik met de regering van Curaçao heb besproken, hebben we ook het Cft-advies betrokken. Die oplossing maakte het mogelijk de door Curaçao gewenste doorstartvariant nog mogelijk te maken en ruimte te houden voor investeringen. Dat was namelijk waar Cft zich zorgen over maakte.”

Van Huffelen tegenover deze krant: ,,We hebben verschillende opties verkend om die problemen te voorkomen. De voor Nederland aanvaardbare opties, werden door Curaçao afgewezen.”

Nu Curaçao op het allerlaatste moment van gedachten is veranderd en heeft gekozen voor een afwikkeling, is een extra lening van Nederland voor Ennia vooralsnog niet meer nodig. ,,Overigens wijst ook het Cft in een brief van 26 september op de mogelijkheid van een afwikkeling. De regering van Curaçao heeft laten weten hierover Cft-advies te vragen. Dat vind ik een goed idee”, aldus de bewindsvrouw.

‘Volgend jaar al betalingsproblemen’…

Bron: Antilliaans Dagblad