AntilliaansDagblad | Sint Maarten klaar om te vaccineren

Philipsburg – De White and Yellow Cross Care Foundation (WYCCF) en het St. Maarten Medical Center (SMMC) zijn klaar om vandaag te beginnen met het vaccineren van hun personeel tegen Covid-19.

De regels voor het toedienen van de vaccins zijn erg streng, een goedlopende organisatie die dit voor haar rekening neemt is daarom essentieel. Het Pfizer-vaccin moet bij een temperatuur van -70 graden Celsius worden bewaard en mag slechts een beperkte tijd buiten deze supervriezer worden bewaard. Dat maakt, naast de nog bestaande regelgeving, deze operatie een logistieke uitdaging.

De organisaties zijn weken geleden begonnen met de voorbereidingen. Bij de WYCCF werd een speciaal vaccinatieteam gevormd, dat elk detail van het plan doornam. Om het proces te stroomlijnen werden verschillende ruimtes vrijgemaakt en werden er verschillende trainingsdagen georganiseerd.

Het personeel wordt opgeleid en uitnodigingen voor afspraken worden vanaf nu verstuurd. Vandaag om 10.00 uur ontvangt verpleegster Claudette Rijff de eerste dosis. Dit wordt live gestreamd via de Facebookpagina van de regering van Sint Maarten.

Bregje Boetekees, operations manager bij de WYCCF, zei trots te zijn op haar team.

,,De inzet en energie die onze medewerkers hier de afgelopen weken in hebben gestoken is echt fantastisch. Waar in het begin veel van de medewerkers nog twijfelden of ze het vaccin wel wilden nemen, merken we nu dat het grootste deel onderzoek heeft gedaan en van gedachten is veranderd. Het vaccin is veilig en het is erg belangrijk voor onze cliënten dat we er alles aan doen om hen te beschermen tegen het Covid-19-virus. Ik kijk absoluut uit naar maandag!”

WYCCF en SMMC behandelen patiënten die behoren tot de risicogroep met eerste prioriteit. De eerste zending met het Pfizer BioNTech Covid-19-vaccin kwam vorige week aan.

OMT-voorzitter en medisch directeur dr. Felix Holiday zal vandaag als een van de eersten het vaccin krijgen. ,,Na weken van intensieve voorbereiding zijn we klaar om het vaccin toe te dienen aan ons personeel en onze collega’s op de ambulancedienst en SLS. Als ziekenhuis hebben we de effecten van deze ziekte uit de eerste hand gezien. Er zijn te veel mensen getroffen en er zijn te veel levens verloren gegaan, dus we kunnen niet achteroverleunen en niets doen”, zegt hij.

,,Vaccinatie is noodzakelijk, niet alleen om onszelf te beschermen, maar ook om ons gezondheidszorgsysteem, onze manier van leven en, nog belangrijker, onze economie te beschermen.”

Hoewel de vaccins niet verplicht zijn, moedigen beide organisaties het publiek aan om zich aan te melden voor het vaccin.

Bron: Antilliaans Dagblad