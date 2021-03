AntilliaansDagblad | Plan voor meer straatverlichting op Aruba

Oranjestad – Minister-president Evelyn Wever-Croes heeft vergaderd met technici van DTI, Elmar, DOW, DIP, DNM en het Kadaster.

De bedoeling was om te bepalen waar de komende tijd betere straatverlichting moet worden geïnstalleerd.

De premier verklaarde dat goede verlichting in de wijken van groot belang is voor de veiligheid ten aanzien van verkeer, maar ook de sociale veiligheid.

De bewindsvrouw is zich ervan bewust dat de natuur niet altijd gebaat is bij uitbundige verlichting en daarom praten er mensen van Directie Natuur en Milieu mee.

Sinds ze infrastructuur onder haar verantwoordelijkheid heeft, wordt de premier geregeld benaderd door mensen die straatverlichting rond hun huis willen.

,,We weten allemaal dat er vrijwel geen geld is, dus we moeten op basis van een gedegen plan beslissen waar de noodzaak het grootst is.”

