AntilliaansDagblad | PCR-plicht alleen voor Curaçao

Den Haag – Vlak voor Kerstmis maakte het Nederlandse kabinet bekend dat iedereen die Nederland binnenkomt vanaf morgen een negatieve PCR-test moet laten zien. Dat zorgt voor de nodige verwarring bij reizigers die deze week vanaf de eilanden naar Nederland vertrekken.

De verplichting geldt alleen voor reizigers die op Curaçao zijn geweest. Wie vanuit Bonaire of Aruba naar Nederland vliegt hoeft geen negatieve PCR-test te laten zien.

Reizigers hebben haast een universitaire studie nodig om tussen alle coronaregels op de website van de Rijksoverheid de juiste eruit te halen die vanaf morgen gelden voor hun situatie. Ook op Schiphol worden zij in verwarring gebracht, omdat op dit moment alle passagiers uit het Caribisch gebied daar te horen krijgen dat zij in thuisquarantaine moeten. Ook dat geldt volgens de reisadviezen niet voor reizigers uit Bonaire en Aruba.

In de brief van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer van afgelopen woensdag staat dat de PCR-test vanaf 29 december verplicht is voor iedere reiziger, ook vanuit een ander EU-land en ook voor Nederlanders. Die waren tot nu toe uitgezonderd van de op 15 december ingevoerde testplicht en voor Nederlanders was zelfs een wetswijziging nodig, schreef De Jonge toen. Nu maakt hij gebruik van de Coronawet om dit te ondervangen.

In de communicatie van de Nederlandse overheid werd de verplichte PCR-test aangekondigd voor iedereen die Nederland vanaf morgen binnenkomt. Dat is niet geval, blijkt na bestudering van alle regels. In de brief van de minister staat al iets genuanceerder dat de maatregel geldt voor iedereen die uit een hoogrisicoland voor Covid-19 komt. Verder verwijst hij naar de website Rijksoverheid.nl.

Op 15 december kondigde Nederland voor de hele wereld, dus ook de Caribische delen van het Koninkrijk, code oranje af om reizen naar het buitenland te ontmoedigen. Code oranje staat in de reisadviezen voor hoog risico. In de communicatie wordt ook steeds benadrukt dat bij terugkomst uit een ‘oranje’ gebied tien dagen thuisquarantaine in acht moet worden genomen. Dus bestaat de indruk bij veel mensen dat dit ook geldt voor de eilanden.

Na enig zoeken op de website Rijksoverheid.nl blijkt dat dit niet het geval is. Op de aangekondigde maatregel wordt namelijk een uitzondering gemaakt voor zogenoemde veilige landen.

Verder zoekend blijkt dat Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius op de lijst van veilige landen staan. De verplichte negatieve PCR-test geldt dus alleen voor reizigers die vanuit Curaçao naar Nederland reizen.

Hetzelfde geldt voor de verplichte thuisquarantaine. Hoewel dit bij de afkondiging van code oranje voor alle eilanden niet werd gecommuniceerd door de Nederlandse overheid, is quarantaine alleen verplicht voor reizigers uit Curaçao. Vanwege de lage aantallen besmettingen geldt er voor reizigers uit Bonaire, Aruba, Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius geen quarantaineplicht.

Toch krijgen reizigers die vanuit Aruba en Bonaire in Nederland aankomen op Schiphol te horen dat ze in quarantaine moeten. Omdat het om combinatievluchten gaat zitten op hun vluchten ook altijd veel passagiers uit Curaçao en door de douane en andere controleurs wordt geen onderscheid gemaakt tussen de passagiers.

