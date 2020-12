AntilliaansDagblad | Tweede lockdown funest

Willemstad – Het kabinet-Rhuggenaath heeft serieus met de gedachte gespeeld van een tweede lockdown op Curaçao vanaf 21 december jongstleden.

Dat blijkt uit een pas vrijgegeven advies van de Centrale Bank CBCS, die heeft becijferd dat zo’n tweede lockdown de hard getroffen Curaçaose economie nóg verder het diepe in zou trekken.

,,Curaçao is relatief succesvol geweest in het beperken van een verspreiding van Covid-19 tijdens de eerste golf van de pandemie in de eerste helft van 2020. Daarvoor had de overheid strenge maatregelen genomen, waaronder een totale lockdown van zes weken en de sluiting van de grenzen voor ruim drie maanden.

Deze maatregelen hebben echter tot een historisch diepe economische krimp geleid”, schrijft de CBCS in het advies. Volgens de laatste projectie zal de economie van Curaçao in 2020 met 19,9 procent krimpen (een vijfde).

,,De tweede coronagolf treft Curaçao echter hard”, stelt de Centrale Bank verwijzend naar de afgelopen periode vooral eind november en begin deze maand, toen het aantal besmettingsgevallen snel toenam.

,,Aangezien Covid-19 in het bijzonder voor ouderen en mensen met andere medische aandoeningen levensgevaarlijk is, overweegt de overheid, indien de huidige maatregelen niet resulteren in een daling van het aantal actieve gevallen, een tweede lockdown vanaf 21 december 2020 in te voeren.”

Het kwam niet zover. En momenteel nemen de aantallen ook weer af. Het gevaar is echter niet geweken. Dat geldt voor alle (ei)landen. De doorrekening van de CBCS laat zien dat een tweede lockdown de krimp in 2020 ‘verder zal versterken’. Namelijk tot 22,8 procent (bijna een kwart krimp van het bruto binnenlands product, bbp). De particuliere consumptie in het bijzonder zou sterk afnemen omdat die traditiegetrouw relatief hoog is in de periode rond de feestdagen.

,,Voorts zal een tweede lockdown het verwachte herstel in 2021 vertragen. Hoe langer de lockdown duurt, des te groter het negatieve effect op de groei”, vervolgt het advies van de Centrale Bank. Tot nu toe is rekening gehouden met 5,3 procent groei volgend jaar – waarmee de min van 2020 dus nog lang niet wordt ‘goedgemaakt’ – maar afhankelijk van welk scenario zou dat weleens kunnen terugvallen tot nog maar 1 procent groei in 2021.

,,Tevens betekent een tweede lockdown dat een groter beroep op de overheid zal worden gedaan door bedrijven en individuen voor financiële steun, wat de overheidsfinanciën onder nog grotere druk zal zetten”, zo waarschuwt de CBCS.

En er zijn meer sombere vooruitzichten als Curaçao voor de tweede keer ‘op slot’ gaat: ,,Daarnaast zouden bedrijven met een tweede lockdown kunnen beslissen er definitief mee te stoppen, wat op de korte tot middellange termijn extra negatief zal uitpakken voor de economie.”

Ten slotte luidt de aanbeveling van de Centrale Bank aan de regering in Fòrti ‘te bekijken hoe andere landen invulling hebben gegeven aan een tweede lockdown’, die mogelijk minder belastend is voor de economie en de samenleving en toch effectief is geweest in het verminderen van het aantal besmettingen.

Bron: Antilliaans Dagblad