AntilliaansDagblad | Oproep Port St. Maarten tot steun hervatting cruisetoerisme

Philipsburg – Port St. Maarten heeft alle betrokkenen in de lokale cruisesector opgeroepen bij US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) aan te geven dat zij vóór hervatting van de cruiseactiviteiten zijn.

,,De cruisesector is een essentieel onderdeel van de economie van Sint Maarten en levert direct of indirect duizenden banen op. We roepen belanghebbenden op om vóór 21 september einde van de dag (gisteren, red.) hun feedback en goedkeuring als openbare opmerkingen aan de CDC te geven”, aldus het management van Port St. Maarten zondag.

,,De cruise-industrie heeft zich tijdens de Covid-19-pandemie ontwikkeld vanuit het perspectief veiligere en gezondere vakanties te bieden wanneer de cruiseschepen weer gaan varen. De industrie is bereid om nieuwe gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op de schepen te implementeren.”

Port St. Maarten voldoet naar eigen zeggen aan alle Covid-19-voorschriften wat betreft grensbescherming, volksgezondheid, veiligheid en beveiliging. Op initiatief van het havenbeheer is een flink aantal maatregelen genomen, waaronder het ‘Sterile Port Protocol’.

De huidige CDC No-Sail Order loopt tot en met 30 september. De wereldwijde cruise-industrie heeft de activiteiten in de VS vrijwillig opgeschort tot ten minste 31 oktober 2020.

Bron: Antilliaans Dagblad