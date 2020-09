AntilliaansDagblad | Bedrijfsongeval Damen

Willemstad – Twee medewerkers van Damen Shiprepair Curaçao (DSCu) zijn gisteren laat in de middag door een bedrijfsongeval om het leven gekomen.

Politiewoordvoerder Imro Zwerwer kon er maandagavond nog niet veel over kwijt. Twee mannen zouden bij werkzaamheden onder een schip in de problemen gekomen zijn en daardoor verdronken zijn. De kans is groot dat het gaat om duikers, maar Zwerwer kon dit niet met zekerheid vaststellen.

,,Het zou ook kunnen dat het droogdok water maakte. Wel staat vast dat ze door verdrinking overleden zijn”, aldus de politiewoordvoerder.

Reanimatie door het ambulancepersoneel mocht niet meer baten. Door een andere bron wordt vermeld dat het wel om duikers gaat die aan het werk waren in het B-dok. Naar verluidt moesten zij het schip op houten blokken dirigeren op het moment dat het dok leegliep, zodat het schip vast zou staan. Daarbij zouden zij vast zijn komen te zitten tussen het schip en de balken. Een andere duiker moest eraan te pas komen om hen te bevrijden. Eén man is losgekomen maar voor hem was het al te laat. De andere man kon, volgens de onbevestigde berichten, alleen maar bevrijd worden door het dok weer met water te vullen waardoor het schip weer ging drijven. Ook voor hem kwam de redding te laat. De politiearts constateerde de dood en een forensisch team is direct met een onderzoek gestart.

Damen Shiprepair stelt in een reactie tegenover deze krant dat het bedrijf dinsdag met een officiële verklaring komt.

Bron: Antilliaans Dagblad