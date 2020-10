AntilliaansDagblad | Open voor drie staten in VS

Willemstad – Curaçao heeft de Amerikaanse staten New York, New Jersey en Connecticut en het land Canada toegevoegd aan de lijst van landen en gebieden met ‘medium risk’ wat betreft besmettingen met het coronavirus.

Dat betekent dat reizigers na aankomst op Curaçao niet verplicht in quarantaine hoeven, zoals geldt voor landen met een hoog risico. Wel moet voor vertrek een negatief resultaat van een PCR-test getoond kunnen worden. De beslissing is genomen ‘vanwege het belang van het toerisme voor de economie van Curaçao’, aldus de overheid. Ook is rekening gehouden met de meest recente cijfers wat betreft de coronabesmettingen in de drie Staten en in Canada.

Het maximale aantal toeristen dat vanuit alle landen met een ‘medium risk’ wordt toegelaten is van 10.000 per 1 oktober verdubbeld naar 20.000 per maand. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) maakt afspraken met de verschillende luchtvaartmaatschappijen over hoeveel passagiers zij mogen vervoeren.

Volgens epidemioloog Izzy Gerstenbluth wordt met de eis van een PCR-test al grotendeels voorkomen dat iemand die besmet is naar Curaçao komt. ,,Uit de meest recente literatuur blijkt dat de kans dat iemand positief is, niet met 50 maar met 77 procent wordt verminderd.”

Daarnaast worden mensen die uit het buitenland komen ook nog eens gevolgd door het team van epidemiologie om te controleren of zij tijdens de eerste veertien dagen van hun verblijf geen symptomen hebben van Covid-19. ,,We denken dat we daarmee de kans op een besmetting die we mislopen met meer dan tachtig procent hebben verminderd.”

Voor reizigers uit landen met een hoog risico geldt onveranderd dat zij eerst toestemming moeten vragen om naar Curaçao te komen. Na aankomst volgt een verplichte quarantaine van twee weken. Maar wie op het eiland woont, of in ieder geval langer dan drie maanden blijft en dat kan aantonen, mag die periode gewoon in zijn eigen huis of huurwoning doorbrengen. Dat is anders voor mensen die voor een kortere periode naar Curaçao komen uit een hoogrisicoland. Zij moeten ook veertien dagen in quarantaine, maar in een door de overheid aangewezen locatie.

De lijst wordt aangepast, liet Gerstenbluth weten. ,,Binnenkort komen we met een nieuwe versie.”

Bron: Antilliaans Dagblad