AntilliaansDagblad | Arubaans talent wint Digital Hackathon

Oranjestad – De op Aruba opgegroeide Anouk Segers heeft met een team van Itelligence Benelux de prestigieuze Digital Hackathon gewonnen. Het team bedacht een methode om het vaccin tegen Covid-19 op een veilige manier te transporteren.

SAP organiseerde de Digital Hackathon voor Intelligent Robotic Process Automation (IRPA) van 18 tot 24 september. SAP is een Duits multinationaal softwarebedrijf dat bedrijfssoftware maakt voor het beheer van bedrijfsactiviteiten en klantrelaties. Op Aruba maakt de Belastingdienst gebruik van deze software.

Dertig teams mochten een case indienen, en negen van hen mochten er eentje uitwerken. Deelnemers vanuit Itelligence Benelux waren Pim Clarance, Danny Groothuis, Koen Hendriks, Jason Jokhoe, Ben Rauwerda en Anouk Segers. Deze laatste is ex-leerling van Colegeo Arubano en dochter van Jan Segers, directeur/eigenaar van ITP Caribbean. Itelligence won overtuigend met haar IRPA cold chain solution.

,,Een relevante case die tot de verbeelding spreekt en straks ook breed inzetbaar is voor diverse industrieën”, aldus de jury.

Het team bedacht een werkwijze voor het veilig transporten van medicijnen.

Wanneer het Covid-19-vaccin eenmaal de markt op mag, moeten enorme hoeveelheden vaccins wereldwijd verspreid worden. Een enorme logistieke operatie. Het vaccin moet snel en in grote aantallen vervoerd worden. Het transporteren van vaccins is een erg secuur werk. Vaccins mogen niet te heet of te koud worden want dan zijn ze niet meer bruikbaar.

Het team heeft binnen vier dagen in SAP het proces geautomatiseerd. Een temperatuur-sensor die in de verpakking van het vaccin zit, zorgt voor doorlopende temperatuurmetingen die verstuurd worden aan het logistieke systeem. Als tijdens het vervoer de temperatuur boven of onder de veilige waarde komt, wordt automatisch een bericht gestuurd naar de leverancier, de klant en naar de vervoerder.

Het systeem zorgt ervoor dat er direct verschillende processen opstarten. De chauffeur krijgt een sms en kan besluiten in te grijpen door de storing op te lossen. Als het vaccin echter verloren is gegaan, dan worden er automatisch processen gestart, zoals een nieuwe bestelling.

De chauffeur hoeft het vaccin niet meer af te leveren en kiest een andere route en de verzekeringsmaatschappij krijgt direct een claimformulier. Ook wordt direct een nieuwe zending klaargemaakt en op transport gezet.

