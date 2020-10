Ingezonden | Als positivisme blijft zwijgen, zal negativisme alle kansen krijgen (2)

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Grupo Positivo aan het woord.

Grupo Positivo was na ons eerste krantenartikel aangenaam verrast met de ontvangen reacties via ons mailadres. Wij zijn blij dat meerdere mensen dezelfde mening zijn toegedaan. Het wordt tijd voor een nieuwe koers, waarbij niet alle acties en initiatieven meteen in een negatief daglicht geplaatst worden, zonder concrete en haalbare ideeën aan te dragen. Wij blijven het glas blijkbaar steeds halfleeg in plaats van halfvol zien.

Het lijkt erop dat er veel nieuwe politieke partijen aan de komende verkiezingen wensen deel te nemen. Wij willen echter met klem aangeven dat wij in geen geval politieke aspiraties hebben en beslist ook niet van plan zijn een politieke partij op te richten! Wij zijn een organisatie die er uitsluitend op uit is positivisme onder de bevolking te bevorderen en zodoende het groeiende negativisme de kop in te drukken.

Wij willen het accent leggen op de positieve gebeurtenissen op ons eiland, die men zo vaak over het hoofd ziet. Als wij gezamenlijk deze positieve weg inslaan, zal dit ongetwijfeld verbeteringen teweegbrengen.

Wij zijn momenteel in de afrondingsfase van onze statuten, zodat wij op korte termijn een wettelijke status hebben. Hiermee hopen wij op meer geloofwaardigheid in onze samenleving.

Wij, van Grupo Positivo, zijn ons wel degelijk bewust van de slechte financiële en economische situatie in ons land. Dit is dan ook het moment bij uitstek om naar verbondenheid en eensgezindheid toe te werken. Zo kunnen wij op constructieve, creatieve en positieve wijze de situatie het hoofd bieden en nieuwe, reële mogelijkheden creëren voor vooruitgang. Wij beseffen dat dit geenszins eenvoudig is, gezien de op komst zijnde verkiezingen. In deze periode zijn alle blikken op de politiek gericht en wordt er nauwelijks aandacht besteed aan het welzijn van de bevolking. Daar waar wij achten dat dingen in balans dienen te worden gebracht, zullen wij dit zeker doen en tevens de gemeenschap ervan bewust maken.

U heeft dit tweede artikel gelezen, neem nu het initiatief om ons uw mening en voorstellen, via ons mailadres te doen toekomen, zodat wij deze (eventueel) in acht kunnen nemen. Door dit te doen, werkt u mee aan het verder uitbreiden van de groep positieve denkers/positivisten. Wij sluiten dit artikel af met het volgende: Laat ons samen werken met (wel)gemeende bereidheid, om te komen tot een betere levenskwaliteit!

Grupo Positivo

E-mail adres: [email protected]