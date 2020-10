AntilliaansDagblad | Avondklok verlengd met twee weken

Willemstad – De voorzorgsmaatregelen die de regering half september heeft afgekondigd om de toename van het aantal besmettingen met het coronavirus af te remmen, zijn met twee weken verlengd. Dat betekent dat ook de avondklok vanaf 23.00 uur nog veertien dagen van kracht blijft.

Dat heeft premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren bekendgemaakt in een persconferentie. Daartoe hebben ‘leden van het strategisch team en deskundigen in het crisisteam’ besloten na een evaluatie van de situatie. Op 14 september werden de maatregelen opgeschaald van fase 2 naar fase 3, vanwege de toename van het aantal lokale besmettingen.

Rhuggenaath: ,,De overgrote meerderheid van de bevolking werkt mee en houdt zich aan de regels voor hygiëne en afstand. Dat is het beste medicijn tegen een uitbraak. Maar er zijn relatief nog een te groot aantal nieuwe besmettingen en clusters. Ook is in veel gevallen de bron van de besmetting niet te achterhalen.”

Daarom wordt fase drie van het escalatieplan nog eens met twee weken verlengd.

Dat betekent dus dat tussen 23.00 uur en 5.00 uur niemand op straat mag zijn. Alleen mensen die daarvoor toestemming hebben gekregen. De maatregelen van september zijn wat aangepast, soms wat versoepeld, soms wat strenger. Het maximum van 50 personen geldt voor alle bedrijven en activiteiten. Daarvoor kan geen ontheffing meer worden aangevraagd. Hotels mogen hun bar of restaurant ook na 23.00 uur openhouden, maar alleen als zij daar al een vergunning voor hebben en uitsluitend voor gasten van het hotel.

,,Het belangrijkste doel is nog steeds om een lockdown te voorkomen”, benadrukt premier Rhuggenaath. Doorslaggevend is dat mensen zich houden aan de voorzorgsmaatregelen. Als te veel mensen tegelijkertijd besmet raken, zullen er zo veel ernstig ziek worden dat de medische zorg in het gedrang komt.

Dan gaat het niet alleen om Covid-patiënten, maar ook om de reguliere zorg. Van alle mensen die het coronavirus oplopen, heeft tachtig procent nauwelijks klachten. Maar het gaat om de groep die wel ernstig ziek wordt. Vijf procent van de gevallen eindigt in een ziekenhuisopname.

,,Bij meer dan 400 actieve besmettingen, heb je het dan over 20 ic-bedden”, zegt epidemioloog Izzy Gerstenbluth. De capaciteit is verruimd met personeel, ic-bedden en beademingsapparatuur. Gerstenbluth: ,,Maar normaal gesproken zou de ic met twintig patiënten vol liggen.”

Essentieel is dat de kwetsbare mensen, zoals ouderen en chronisch zieken, niet besmet raken. Het grote verschil met bijvoorbeeld influenza, is dat er voor Covid-19 nog geen vaccin is om te voorkomen dat kwetsbaren ernstig ziek worden. Dus luidt het devies van de epidemioloog: houd afstand, mijd drukte en bescherm ouderen in je familie.

Een groot deel van de besmettingen gebeurt in de familiaire sfeer. ,,Vaak is iemand ergens anders geïnfecteerd, maar brengt het virus vervolgens mee naar huis of bijvoorbeeld naar een familiefeestje.”

Het reproductiecijfer (r) ligt op Curaçao rond de 1. Dat betekent dat elke besmetting een nieuw geval voortbrengt. Gerstenbluth: ,,Je wilt het liefst onder de 1 zitten, dan neemt het aantal actieve gevallen af.”

De maatregelen worden na twee weken opnieuw geëvalueerd.

Bron: Antilliaans Dagblad