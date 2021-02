AntilliaansDagblad | Onderzoek DCNA naar haaienpopulatie

Oranjestad – De Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) gaat, met steun van het Wereld Natuur Fonds-Nederland (WWF-NL), onderzoek doen naar de levenscyclus van een groep migrerende haaien in het noordoostelijk Caribisch gebied.

Samen met tal van natuurbeschermingsorganisaties, gaan wetenschappers de levenscyclus van voornamelijk grote migrerende haaien onderzoeken.

Onlangs zijn twee incidenten gemeld tussen haaien en mensen in de noordoostelijke Caribische regio. Over de reden hiervan wordt door de bevolking van de eilanden, waaronder regeringen, druk gespeculeerd. Een van de theorieën is dat er een toename in de haaienpopulatie in het Caribisch gebied is en dat bepaalde geografische gebeurtenissen deze toename veroorzaakt.

,,Met de steun van WWF-NL wordt het mogelijk gemaakt om, met wetenschappelijke methoden, het aantal en de levensstadia van haaien die over grote afstanden migreren in de Noordoost-Caribische regio te onderzoeken, met specifieke aandacht voor tijgerhaaien”, aldus DCNA-directeur Tadzio Bervoets.

Volgens hem is er geen enkel bewijs dat er een toename is van haaien in het oostelijk Caribisch gebied. ,,Om een idee te krijgen van mogelijke veranderingen moet er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Voor dit onderzoek worden satellietvolgers op verschillende haaien geplaatst en wordt bepaald of de haaien zich in de paarfase bevinden of zwanger zijn”, legt Bervoets uit.

Het eerste deel van het onderzoek vindt plaats in april en een volgende expeditie staat gepland voor juli. ,,Hopelijk kunnen we met de verzamelde data aanbevelingen doen, zowel ten behoeve van de bewoners van de eilanden als voor het behoud van een soort die met uitsterven bedreigd wordt”, zo besluit Bervoets.

Bron: Antilliaans Dagblad