AntilliaansDagblad | Onderzoek bouw nieuwe vrachthaven Bonaire

Kralendijk – Het Bestuurscollege maakte gisteren bekend dat het samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een haalbaarheidsonderzoek start naar de bouw van een nieuwe vrachthaven op Bonaire.

Het plan om deze bij Hato te bouwen blijft zowel op Bonaire als in Nederland de gemoederen bezighouden. Verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer hebben er vragen over gesteld en in een artikel in de Volkskrant wordt gesproken over ‘ecocide’. Tegelijkertijd wordt er zowel op Facebook als in een radioprogramma getwijfeld aan de intenties van Conserve Bonaire, de organisatie die zich fel verzet tegen de aanleg van de haven.

Volgens de havenmeester van Bonaire, Gunther Flanegin, zal de nieuwe containerhaven ongeveer 42 miljoen dollar kosten. Conserve Bonaire noemt op haar Facebookpagina een bedrag van bijna 100 miljoen, dat verder niet onderbouwd wordt.

,,Maar we willen niets grootschaligs”, zegt Flanegin tegen de Volkskrant, ,,en uiteraard al helemaal niets wat de zee en natuur van ons eiland zou schaden.” De organisatie noemt op haar Facebookpagina het terrein van Bopec als alternatieve plek. Dit zou goedkoper zijn en beter voor het milieu. Maar de redenering klopt volgens de havenmeester niet. ,,Het zou miljoenen kosten om vanaf Bopec het wegennet aan te leggen dat nodig is om de spullen uit de containers bij de bevolking te krijgen.”

Volgens Conserve Bonaire zal de nieuwe haven bij het Web-terrein bij Hato grote schade kunnen aanrichten aan een koraalrif voor de kust. Dat rif is volgens hen niet alleen belangrijk voor het maritieme ecosysteem, maar ook populair bij toeristen die naar Bonaire komen om te duiken.

In het radioprogramma ‘Op de klippen’ van Megahit FM werd deze bewering afgelopen zaterdag in twijfel getrokken. Volgens een van de presentatoren, die al jaren professioneel duiker is, is het rif op de betreffende plek zo goed als dood. ,,Al heel lang meren er schepen aan en door de afwateringspijp van de waterfabriek is er zoveel zout in zee gestroomd dat er van het rif weinig meer over is.”

In het programma werd ook de intentie van Conserve Bonaire in twijfel getrokken. ,,De organisatie opereert volkomen anoniem. Men noemt zich een gemeenschapsorganisatie maar ik wil ze pas serieus nemen wanneer ze in de openbaarheid treden”, aldus een van de presentatoren. Hij vraagt zich openlijk af of er misschien een derde partij is op Bonaire die er belang bij heeft dat er geen nieuwe haven komt en daagt Conserve Bonaire uit om volgende week zaterdag te gast te zijn bij ‘Op de klippen’.

Havenmeester Flanegin denkt dat de belangengroep vooral bestaat uit mensen die bang zijn dat door de aanleg van een nieuwe vrachthaven hun huizen in de buurt in waarde afnemen. Maar ook hij vindt het vreemd dat zij niet rechtstreeks in de openbaarheid wensen te komen.

De Volkskrant zegt zich te baseren op het relaas van Dos Winkel. Hij is oprichter van de Sea First Foundation en heeft tot begin deze eeuw geruime tijd op Bonaire gewoond. Hij vindt de noodzaak voor een nieuwe haven ‘zeer twijfelachtig’ en gebruikt zelfs de term ecocide.

Bij navraag blijkt Winkel slechts eenmalig als onbezoldigd woordvoerder voor de groep te zijn opgetreden en als ‘maritiem deskundige’ heeft hij drie vragen van de Volkskrant beantwoord. Hij zegt zich hierbij gebaseerd te hebben op de informatie die hij middels mail van Conserve Bonaire heeft ontvangen. De leden van de groep kent hij niet persoonlijk.

Bron: Antilliaans Dagblad