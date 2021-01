AntilliaansDagblad | Knops zegt zijn ondersteuning toe aan Bonaire

Kralendijk – Tijdens het gesprek met het bestuurscollege (BC) van Bonaire heeft staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het op maandag 4 januari gehad over de te bereiken resultaten in het jaar 2021.

,,Ik heb het belang van daadkracht vanuit het bestuurscollege en de voortgang op het bestuursakkoord benadrukt”, aldus Knops in een gisteren verzonden brief aan de Tweede Kamer. Ook zegde hij tijdens zijn werkbezoek steun toe bij het opleiden en coachen van eilandsraadsleden en de nieuwe griffier.

In zijn verslag over het werkbezoek aan Bonaire schrijft Knops dat in het bijzonder de voortgang van het financieel beheer, de professionalisering van de ambtelijke organisatie en het grondbeleid hem zorgen baren.

,,Het bestuurscollege heeft mij gemeld tempo te willen maken en een positief effect te verwachten van de per 1 maart aanstaande aan te treden nieuwe eilandsecretaris en een verandermanager die zich specifiek richt op het verbeteren van de ambtelijke organisatie”, zo laat hij de Kamer weten.

In de brief noemt hij specifiek de mogelijke ontwikkeling van plantage Bolivia. ,,Ik heb met het BC stilgestaan bij de vraag hoe zij tegen de toekomstige (ruimtelijke) ontwikkeling van Bonaire aankijkt. Daarbij heb ik ondersteuning aangeboden om te komen tot gedragen scenario’s voor de mogelijke toekomstige (ruimtelijke) ontwikkeling van Bonaire.”

Knops heeft de afzonderlijke fractie van de eilandsraad gevraagd naar de ambitie voor het jaar 2021. Zij vragen volgens hem aandacht voor de forse werkdruk bij de eilandsraadsleden en ze willen adequate ondersteuning voor de nieuwe eilandsraadgriffier.

,,Vanuit mijn ministerie wordt, in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de inzet van de wethoudervereniging en deskundigen gefaciliteerd, zodat op korte termijn kan worden voorzien in opleidingen en coaching voor eilandsraadsleden en -fracties. Ook in de ondersteuning van de nieuwe eilandsraadgriffier wordt voorzien”, zo zegde hij toe.

Bij de dienst Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) ging het over de stand van zaken van het programma landbouwontwikkeling. Knops kreeg te horen en te zien dat er initiatieven ontstaan die bijdragen aan het meer zelf verbouwen van groenten en fruit. ,, Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij heeft middelen beschikbaar gesteld voor een programma praktijkkennis voedsel en groen. Het idee hierachter is om kennis die in Europees Nederland beschikbaar is over te brengen en op die manier de landbouwontwikkeling verder te steunen.”

Bij het door het ministerie van BZK gefaciliteerde programma Talent Ontwikkel Programma Bonaire (TOP) zijn veel van de trainingen door de coronacrisis uitgesteld of in aangepaste vormgegeven. Het afgelopen jaar hebben de deelnemers aan dit programma volgens Knops veel flexibiliteit en veerkracht getoond.

,,In februari 2021 starten er acht nieuwe trainees en negen ambtenaren vanuit verschillende instanties met hun traject bij TOP. Door het aantrekken en behouden van lokaal talent werkt TOP Bonaire aan de versteviging van de ambtelijke organisaties op Bonaire.”

