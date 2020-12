AntilliaansDagblad | ‘Klembeleid’ moet anders

Willemstad – Het is niet onbekend dat de binnenstad het economisch moeilijk heeft, zegt het bestuur van Downtown Management Organization (DMO). ,,En eén van de grote boosdoeners is het parkeren in het centrum.”

De praktijk wijst uit, stelt de organisatie, dat bezoekers van de binnenstad het op zich niet erg vinden om te betalen voor het parkeren. Maar mensen verzetten zich wel tegen het beleid – van het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) – dat gevoerd wordt wanneer de tijd van de parkeermeter verloopt. Het klemmen van hun voertuig is volgens DMO vandaag de dag ‘het paardenmiddel’ om dit gedrag via een boete te bestraffen.

,,De openbare parkeerplaatsen zijn het eigendom van de overheid; lees: de bevolking. De gelden die daaruit voortvloeien dienen op gepaste wijze volledig terug te vloeien naar de ontwikkeling van de publieke ruimtes in de binnenstad via het ‘Smartcity parking instrument’.” Dat is het ‘digitaliseren van het parkeerproces’, verduidelijkt het DMO-bestuur.

Potentiële bezoekers kiezen massaal voor locaties buiten de stad, legt het bestuur uit. De winkeliersvereniging ergert zich eraan dat politici bij hoog en laag beweren dat het de ‘rijke’ pandeigenaren zijn die hun gebouwen niet onderhouden. ,,Daarbij wijzen ze het beschuldigende vingertje naar lelijke etalages en decors, maar gaan volledig voorbij aan het economische klimaat dat door de overheid verzuimd is geschapen te worden om er een succes van te maken.”

De belangenvereniging, waarvan bekend is dat deze geen blad voor de mond neemt, benadrukt: ,,Het klembeleid stuit iedere bezoeker tegen de borst en het móet dus anders. Het kan niet zo zijn dat in de 21e eeuw, waarin digitalisering van alle processen centraal staat, iemand bij overschrijding met tien tot twintig minuten gelijk een klem op zijn of haar auto tegemoet mag zien bij vertrek uit de binnenstad.”

Dit staat volgens hem ‘immers in schril contrast’ met een moderne samenleving waarin een bezoeker vanaf een terras met behulp van de eigen smartphone digitaal via een app kan bijbetalen voor wat extra parkeertijd.

Als het aan hem en de andere winkeliers en uitbaters in het centrum van Willemstad ligt, worden in de nabije toekomst de parkeeropbrengsten primair besteed aan ten eerste het digitaliseren van de gehele binnenstad.

DMO in Punda en Sociedat di Komersiantenan Otrobanda (SKO) hebben in het kader van ‘Smartcity’ met telecomaanbieder Digicel al een totaal turnkeyproject uitgewerkt om voor ongeveer 15.000 gulden per maand de gehele binnenstad van gratis kwalitatieve wifi te voorzien, waarbij vanaf Otrobanda vanaf de tweede Megapier, Punda en Pietermaai volledig zullen zijn voorzien van gratis hotspots waarvan iedereen gebruik kan maken.

Daarnaast wordt ingezet op het ontwikkelen van moderne en hygiënische openbare toiletten, net zoals in een luxueus winkelcentrum, die volledig worden onderhouden met de gelden uit het parkeren. Dat geldt verder ook voor het schoonspuiten van alle gevlekte en ‘bekauwgomde’ straten en straatmeubilair; het repareren van omvergereden bermpalen; het onderhouden en bewateren van de openbare beplanting, waaronder dure palmen, planten en bloemen; en het ontwikkelen van meerdere terugkerende openbare events, zoals Punda Vibes, dat is gecreëerd door DMO en inmiddels een drukbezocht wekelijks terugkerend evenement is gebleken.

,,Om dit alles te bewerkstelligen is het digitaliseren van het parkeerproces noodzakelijk”, beklemtoont het DMO-bestuur nogmaals. Daarbij zijn twee zaken dringend nodig: het beschikbaar maken van moderne digitale communicatie via het Smartcity-model, zoals is voorbereid door DMO-SKO; en het aannemen van een wet – ‘die al geschreven is’ – om boetes te kunnen uitdelen op basis van een kenteken in plaats van boetes die gebaseerd zijn op een genummerd parkeervak.

De belangenvereniging legt uit: ,,Het uitdelen van boetes op basis van kenteken ofwel nummerbord betekent dat een voertuig niet hoeft te worden beklemd, aangezien er andere wegen zijn om deze bekeuringen te innen. Echter, het ministerie van VVRP is op de hoogte van deze conceptwet, maar kiest er doelbewust voor alsnog een openbare aanbesteding uit te schrijven, waarbij het enerzijds de intentie is een commercieel bedrijf financieel winstgevend de bezittingen van het volk te laten exploiteren, terwijl anderzijds akkoord gegaan wordt met de voortzetting van het huidige onvriendelijke en middeleeuwse ‘klembeleid’, iets wat niet thuishoort in ons digitale tijdperk.”

Met een korte periode van vijf jaar en met een parkeeropbrengst van slechts één gulden per uur mag volgens de zakenman ‘afgevraagd worden in hoeverre de minister werkelijk geïnteresseerd is in de ontwikkeling van de binnenstad’, doelend op minister Zita Jesus-Leito (PAR) van VVRP.

,,De huidige weg die nu is ingeslagen is een verdienmodel voor exploitanten die mogelijk geen enkel belang hebben in de vooruitgang van de binnenstad, waarbij het schrijnend is dat er dan voor een appel en een ei geïnvesteerd zal worden zonder enige innovatieverplichting te hebben jegens de binnenstad; onze gezamenlijk Unesco-werelderfgoedstad.”

Men kan zich naar de mening van menig winkelier in Punda dus afvragen of het ministerie van VVRP ‘wel het juiste belang voor ogen heeft’ of dat er mogelijk toch ook andere, dringendere belangen een rol spelen zo vlak voor de verkiezingen.

Bron: Antilliaans Dagblad