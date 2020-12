AntilliaansDagblad | Passagiers KLM toch mee zonder test

Willemstad – Op het laatste moment is nog besloten de passagiers van de KLM-vlucht gisteren zonder de verplichte PCR-test naar Nederland te laten vliegen.

Op sociale media gingen berichten de ronde dat veel mensen zouden stranden op het vliegveld omdat zij rond de kerstdagen de test niet hebben kunnen laten uitvoeren. ,,Vanaf morgen (vandaag, red.) is de test wel verplicht”, aldus Cees Ursem, manager Air France/KLM op Curaçao voor het Caribisch gebied.

,,Ongetwijfeld zullen mensen omgeboekt hebben omdat ze niet voorbereid waren op het doen van de test”, aldus Ursem. KLM geeft verder geen voorlichting over waar tests uitgevoerd kunnen worden. Maar, zo stelt Ursem, dat kan bij verschillende hotels en particuliere laboratoria.

Overigens wil hij zich niet uitlaten over het testbeleid van Nederland ten aanzien van Curaçao, en de andere eilanden waarvoor geen PCR-test vereist is.

,,Het is de Nederlandse overheid die het instelt en wij kunnen er weinig over zeggen. Het is voor ons wel een extra last, omdat we dat allemaal moeten controleren”, aldus de KLM-manager. De luchtvaartmaatschappij heeft overigens geen gecombineerde vluchten en vliegt op alle eilanden rechtstreeks. Dat maakt dat bij aankomst in Nederland geen verwarring is over de PCR-test voor de vlucht uit Curaçao.

Rick van der Pluijm, hoofd TUI Dutch Caribbean & Suriname gevestigd op Curaçao, geeft aan geen problemen gehad te hebben met de verplichte PCR-test omdat TUI pas weer op de 30e en 31e gaat vliegen. ,,Er is dus nog ruim tijd om te testen. In een e-mail en sms-bericht zijn de passagiers hierover ingelicht en zijn locaties aangegeven waar de test gedaan kan worden”, aldus Van der Pluijm. Hij vervolgt:

,,Het testbeleid is op dit moment niet van invloed op ons want we mogen geen pakketreizen uitvoeren en alleen essentiële reizen in verband met code oranje. Dit terwijl de cijfers hier beter zijn dan in Nederland. Van de andere kant is het wel een veilig idee en zou het testen ons ook kunnen helpen met het weer mogelijk maken van het aanbieden van pakketreizen”, zo klinkt hoopvol.

Bron: Antilliaans Dagblad