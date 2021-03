AntilliaansDagblad | Kamervragen over besluit promofilm Bonaire

Kralendijk – Zowel op Bonaire als in Europees Nederland is met onbegrip en boosheid gereageerd op het besluit van minister Cora van Nieuwenhoven van Waterstaat en Infrastructuur (I&W) om de organisatie van het Eurovisiesongfestival geen toestemming te geven met een drone boven Bonaire te vliegen.

Tweede Kamerleden van de PvdA en het CDA hebben vragen gesteld aan de minister en willen binnen een week antwoord.

Nadat gisteren bekend werd gemaakt dat de promotiefilm aan de neus van Bonaire voorbij dreigt te gaan, kwam er op sociale media een storm aan reacties los. Nederlandse parlementariërs reageren met ongeloof. Chris van Dam (CDA) noemt het in een tweet ‘bedilzucht’. ,,Wees blij met deze kans voor Bonaire. Zit niet te millimeteren, maar schep kansen en laat het aan het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) over”, zo laat hij weten. Tweede Kamerlid Atje Kuiken (PvdA) reageert met ongeloof. ,,Wat zonde, ik ga kijken wat ik achter de schermen kan doen.”

Waar ze zich het meest druk over maakt is dat er 750.000 dollar is vrijgemaakt om Bonaire te promoten en dat de minister zo’n unieke kans vervolgens laat liggen. De twee hebben gisteren meteen Kamervragen gesteld. Ze willen van de minister weten of ze inderdaad een dergelijk verzoek heeft ontvangen en ze hier negatief op heeft gereageerd. Ze willen bovendien de overwegingen weten die ten grondslag liggen aan dit besluit.

Ook vragen ze of de minister echt heeft voorgesteld de opnames met een helikopter te maken, wetende dat Bonaire een natuurgebied is. Tot slot vragen ze of de minister bereid is haar besluit te herzien.

Gezien de urgentie – het Songfestival wordt in mei gehouden – willen ze binnen een week antwoord op hun vragen.

Onno de Jong, operationeel directeur van Bonaire International Airport (Bia), laat in een bericht op sociale media weten dat hij gisteren contact heeft gehad met het ministerie om aan te geven dat Bia geen bezwaren heeft.

,,Vijftien minuten vliegen terwijl alles stil ligt. Het risico is nul”, aldus De Jong.

Twee bekende Nederlanders die Bonaire een warm hard toedragen zetten zich ook in om het tij te keren. Jack Spijkerman laat weten dat hij het bericht deelt op sociale media en zanger Jan Smit zegt contact te zoeken met het programma Shownieuws met de vraag of ze aandacht willen besteden aan dit onderwerp.

