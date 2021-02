AntilliaansDagblad | Inhaalslag bij opknappen wegen

Willemstad – Met een noodplan wordt op dit moment door het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) een inhaalslag gemaakt om de wegen op te lappen. Daarbij wordt samengewerkt met de aannemers MNO Vervat en Aliansa.

,,Dat er nu grote gaten in de weg komen, heeft ermee te maken dat er de laatste jaren te weinig geld was om goed te investeren in het wegennet. Maar ook de vele regen van de afgelopen maanden heeft hiertoe bijgedragen”, aldus VVRP.

Volgens het bericht van het ministerie is er nu 900.000 gulden beschikbaar gesteld om het noodplan alsnog versneld uit te voeren en op sommige wegen een geheel nieuwe bovenlaag aan te brengen en niet geasfalteerde straten te asfalteren.

Ondertussen worden op de hoofdwegen – vooralsnog tijdelijk – de gaten gevuld. Vandaag wordt begonnen met het opnieuw asfalteren van de Blomonteweg, Granaatappelweg, Monte Carmelo/Kaya Kazerne en de Bahamasweg/Haïtiweg. Tussen 8 en 19 februari wordt gewerkt aan de straat voor Building Depot, te weten Kaya Jacob Posner, Kaminda Brievengat ter hoogte van Bon Bini Minimarket en de Kaya Macario Prudencia/Kaya Pachi Bakhuis.

Bron: Antilliaans Dagblad