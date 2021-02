AntilliaansDagblad | Huisartsen nodig op priklocaties

Willemstad – De ‘Projectgroep Covid-19 vaccinatieprogramma’, onder voorzitterschap van Iralice Jansen, heeft aan alle huisartsen een informatiebrief gestuurd over het vaccinatieprogramma waarin onder andere gevraagd wordt zich beschikbaar te stellen voor de post-vaccinale observatie op de priklocaties.

Uitgelegd wordt dat tot vijftien minuten na de prik met het op Curaçao gebruikte vaccin BioNTech/Pfizer een anafylactische reactie kan optreden. Hoewel het om hele kleine aantallen gaat – in de Verenigde Staten gaat het om elf gevallen per miljoen doses – is toch extra nazorg nodig en moeten alle gevaccineerde personen vijftien minuten geobserveerd worden na vaccinatie. Huisartsen kunnen zich aanmelden voor hun medewerking en, zo wordt erbij geschreven:

,,Alle nodige materialen (inclusief noodkit) en protocol ‘handelen bij mogelijke post-vaccinale verschijnselen bij cliënt’ zijn aanwezig op de priklocaties. Tevens wordt op 13 februari een training verzorgd door collega’s van het Curaçao Medical Center (CMC) in het herkennen en handelen bij anafylactische reacties. De (huis)artsen die zich hebben aangemeld of zich gaan aanmelden, ontvangen nader bericht hierover.”

In de brief wordt uitgelegd dat de hele bevolking van 18 jaar en ouder in principe in aanmerking komt voor vaccinatie. Maar, zo wordt eraan toegevoegd:

,,Aangezien er in eerste instantie een beperkt aantal vaccins beschikbaar is, kan niet iedereen meteen gevaccineerd worden. Eerst zullen personen van 60 jaar en ouder en zorgmedewerkers in aanmerking komen voor een vaccin.”

De rol van huisartsen is onmisbaar, zo wordt gesteld. Behalve dat zij kunnen helpen met observatie bij de priklocaties moeten huisartsen aangeven welke patiënten ‘absolute contra-indicatie(s) hebben voor het vaccin’. Deze personen komen niet in aanmerking om gevaccineerd te worden.

In de brief wordt uitgelegd om welk type patiënten dit gaat. Verder zijn er patiënten die ‘relatieve contra-indicaties’ hebben, zoals vrouwen die zwanger zijn of bezig zijn met een ivf-behandeling of borstvoeding geven, maar ook personen die in de afgelopen vijf jaar kanker hebben gehad, epilepsie, een stollings- of afweerstoornis hebben en daarvoor medicatie gebruiken en personen die afweerremmende medicijnen gebruiken.

Dinsdagavond wordt door middel van een webinar meer informatie gegeven aan de huisartsen.

