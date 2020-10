AntilliaansDagblad | ‘Help ons!’

Girigorie: Wees ogen en oren voor de politie

Gerstenbluth: Mijd grote groepen en houd afstand

Willemstad – Een speciaal team zal vanaf nu controles uitvoeren gericht op ‘onverantwoordelijk gedrag’. De overheid doet een oproep aan de bevolking om het te melden als bedrijven en individuen zich niet houden aan de regels van hygiëne en sociale afstand.

Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie zei vrijdag in een extra ingelaste Relato di Dia dat het overgrote merendeel van de bevolking nog altijd wel meewerkt en zich aan de voorzorgsmaatregelen houdt om een te grote toename van het aantal besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Maar door een klein aantal mensen dat dat niet doet, zijn er dagelijks meer besmettingen dan verwacht en moesten de verscherpte maatregelen, zoals de avondklok, worden verlengd.

,,Het is niet rechtvaardig om de meerderheid te straffen voor het onverantwoorde gedrag van een kleine groep”, vindt Girigorie. De bestaande maatregelen zullen dan ook nog niet worden opgeschaald. De regering heeft ervoor gekozen om gerichte controles uit te voeren in probleemgebieden en in vervolg op meldingen van de bevolking via nummer 917 of WhatsApp 5297280, 5297281 en 5297283. Sinds vrijdagavond is daarvoor een speciaal team paraat met leden van het Korps Politie Curaçao (KPC), van het Vrijwilligerskorps Curaçao (VKC) en van Defensie. Girigorie: ,,Het is een speciaal team dat in actie komt in aanvulling op controles die de politie al uitvoert in het kader van ordehandhaving.”

De oproep aan het welwillende deel van de bevolking is om ‘onverantwoordelijk gedrag’ te melden, zodat het team erop af kan gaan. ,,Blijf de oren en ogen van de politie”, luidt het dringend verzoek van de minister van Justitie. Maar ook vraagt Girigorie juist deze groep nog wat meer geduld te hebben. ,,We hebben een paar weken geleden de maatregelen opgeschaald met het idee dat we dan snel weer terug konden naar een nieuw normaal. Maar de besmettingen nemen niet af, omdat een kleine groep zich niet naar behoren gedraagt.”

Epidemioloog Izzy Gerstenbluth roept ook op om mee te werken. ,,Help ons. Bescherm jezelf, je familie, ouderen en kwetsbaren. Houd afstand en mijd grote groepen.” Gerstenbluth herhaalt dat 80 tot 90 procent van de coronagevallen zonder klachten verloopt. Maar als er te veel mensen besmet raken met het virus komt de capaciteit van de gezondheidszorg op het eiland in gevaar. Dan zijn er onder die tien tot twintig procent Covid-patiënten al snel te veel ernstig zieken die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

De afdeling epidemiologie ziet bepaalde haarden van besmettingen, zoals begrafenissen en bijeenkomsten en feestjes thuis of op het werk. ,,De meeste mensen weten niet dat ze het virus bij zich dragen”, zegt Gerstenbluth. ,,Maar ook mensen die wel symptomen hebben en zich niet zo lekker voelen besluiten toch naar hun familie te gaan of naar een begrafenis.”

Daarom is de maximale capaciteit van ruimtes op 50 procent gesteld met een maximum van 50 personen. Daarom mogen niet meer dan 25 mensen samenscholen. Twee meter afstand houden en hygiëne is essentieel.

Het belangrijkste is dat iedereen de regels en instructies opvolgt. ,,Heb je symptomen? Blijf thuis!” benadrukt Gerstenbluth. ,,Meld je ziek en bel je huisarts. Houd afstand van je familie en wacht op de uitslag van de test.” Ook mensen die geen symptomen van griep hebben, maar hun reuk en smaak verliezen moeten zich zo snel mogelijk laten testen. Gerstenbluth: ,,Het gaat erom dat we mensen die besmet zijn zo snel mogelijk te pakken krijgen. Zo kunnen we de verspreiding van het virus afremmen.”

De epidemioloog doet een beroep op het gevoel van solidariteit bij inwoners van Curaçao die vanuit het buitenland terugkomen. Ook als zij in een land met ‘medium risk’ zijn geweest en dus niet in quarantaine hoeven, is het dringend verzoek afstand te houden van anderen en als dat niet kan een mondkapje te dragen. ,,Je bent in een land geweest met veel besmettingen. Denk aan de mensen om je heen.”

