AntilliaansDagblad | Gesprekken St Maarten met Nederland

Philipsburg – Er zijn gesprekken gaande met Nederland over de financiering van de Sint Maarten Stimulus and Relief Plan (SSRP) en de voorwaarden die de Nederlandse regering aan Sint Maarten heeft gesteld. Dat zei minister van Financiën Ardwell Irion gisteren tijdens een persconferentie.

Irion zei dinsdag, zo meldt Saint Martin News Network, dat er een vergadering is gehouden met het College Financieel Toezicht (Cft) en dat de regering is geïnformeerd dat de bezuinigingen die ze hebben doorgevoerd niet worden erkend als bezuinigingen. Het gaat hierbij onder andere om bezuinigingen op telefoonvergoeding en uniformen voor ambtenaren. De regering zal nu diep moeten gaan graven in de salarissen van ambtenaren, zoals gevraagd door de Nederlandse regering, aldus de bewindsman.

Irion zei dat het doel voortdurend door de Nederlandse regering wordt gewijzigd en dat wanneer de regering het Cft met haar adviezen confronteert, het Cft de regering van Sint Maarten vertelt dat de eisen van de Rijksministerraad moeten worden gevolgd, terwijl de Rijksministerraad juist zegt dat de regering het advies van het Cft moet volgen. De minister van Financiën zei dat de regering erin is geslaagd om jaarlijks enorm veel geld te besparen door te bezuinigen op telefoonrekeningen en dat nu gekeken wordt naar mogelijke bezuinigingen op het gebruik van benzinevergoedingen.

Ondertussen kunnen bedrijven die geïnteresseerd zijn in de SSRP-ondersteuning voor de maand juli nu een aanvraag indienen via het SSRP-portaal.

Bron: Antilliaans Dagblad