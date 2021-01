AntilliaansDagblad | Eis weer 30 jaar tegen Jamaloodin

Willemstad – Ook in hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie (OM) gisteren 30 jaar gevangenisstraf geëist tegen voormalig minister van Financiën, George Jamaloodin, die ervan verdacht wordt de moord op Helmin Wiels te hebben uitgelokt.

Naast deze zaak – Maximus – staat Jamaloodin nu ook in hoger beroep terecht in de zaken Germanium en Passaat.

In eerste aanleg werd Jamaloodin door het gerecht een celstraf van 28 jaar opgelegd voor het uitlokken van de moord op Helmin Wiels in de zaak Maximus; valsheid in geschrifte in de zaak Passaat; en verduistering in de zaak Germanium. Tegen dit vonnis tekenden zowel Jamaloodin als het OM hoger beroep aan.

Advocaat-generaal Leomar Angela, die belast is met de zaak in hoger beroep, presenteerde gisteren zijn 50 pagina’s tellende requisitoir. Hij wilde deze na afloop niet beschikbaar stellen voor de pers. In zijn requisitoir stond Angela uitgebreid stil bij de verschillende getuigen die in de zaak Maximus hebben verklaard, waaronder voormalig hoofd van de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), Edsel Gumbs, maar ook werknemers van Speedy Security die hebben verklaard dat er wekelijks geld werd geschoven tussen Jamaloodin en Burney ‘Nini’ Fonseca, en Dean Rozier die heeft aangegeven zelf te hebben gehoord dat Jamaloodin Wiels een klootzak noemde en zei dat hij moest worden vermoord.

De verdediging van Jamaloodin, met aan het hoofd Stijn Franken en Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, heeft twee dagen de tijd gevraagd voor het pleidooi. Daarna vindt nog het dupliek en repliek plaats. De zitting wordt vanochtend om 9.30 uur hervat.

Bron: Antilliaans Dagblad