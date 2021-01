AntilliaansDagblad | Eerste vaccinatie Bonaire op 15 februari

Kralendijk – Wanneer de ploeg van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) die eind deze week naar het eiland komt groen licht geeft, wordt op 15 februari de eerste vaccinatie met het Covid-19-vaccin gezet.

Volgens Marga Drewes, kwartiermaker voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), heeft minister Hugo de Jonge dit inmiddels toegezegd. De vaccinatie gaat op de Caribische eilanden later van start dan in Europees Nederland doordat de voorbereiding hier volgens haar complexer is dan in Europees Nederland.

Drewes was zaterdag te gast bij het radioprogramma ‘Op de klippen’ van Megahit FM. Ze is geen onbekende op het eiland. Van 2009 tot 2011 was ze als kwartiermaker uitgezonden om de jeugdzorg op Bonaire op te zetten. Er is toen zelfs een pleintje naar haar vernoemd op het terrein van Jeugd en Gezin. Nu is haar opdracht om van de Dienst Publieke Gezondheid een GGD naar Nederlands model te maken. Daarnaast is ze betrokken bij het vaccinatieproces op het eiland.

Als alles volgens plan verloopt komen de eerste vaccins een aantal dagen voor 15 februari aan. ,,We weten nog niet precies hoeveel we krijgen, maar zeker is dat niet alles in een keer komt. Dat past gewoon niet in de vriezers”, aldus Drewes. Er wordt begonnen met de zorgmedewerkers en daarna de bevolking van 60 jaar en ouder.

In eerste instantie was er ook sprake van een groep van boven de 70, maar besloten is om de twee groepen te mixen. Ook jongere mensen die tot een kwetsbare groep behoren kunnen dan gevaccineerd worden, maar voor hen wordt per persoon een afweging gemaakt. De huisarts en specialist hebben hier een beslissende stem in. Het is volgens Drewes nog niet duidelijk hoe groot de eerste groepen zijn. ,,We weten niet wat de vaccinatiebereidheid is. Dit weekend wordt er een enquête op Facebook gezet om hier meer duidelijkheid over te krijgen.”

De locaties waar geprikt gaat worden zijn wel bekend. ,,De groep van zorgmedewerkers wordt in Mariadal gevaccineerd. Verder maken we gebruik van de sporthal aan de Kaya Amsterdam en er is een locatie in Rincon. Voor mensen die niet zelf kunnen komen gaan we maatwerk leveren”, aldus Drewes. Er wordt gestart met het vaccin van Pfizer en anders dan in Nederland worden er meteen vaccins gereserveerd voor de tweede prik. Dat is volgens haar noodzakelijk omdat niet van tevoren duidelijk is welk vaccin in de volgende levering zit en de tweede prik met een ander vaccin uitvoeren is niet mogelijk.

Mensen moeten zichzelf telefonisch aanmelden wanneer ze horen dat hun groep aan de beurt is. Op het callcentrum zitten medewerkers die zowel Papiaments als Spaans, Nederlands en Engels spreken. Er wordt een afspraak gemaakt voor een bepaalde tijd en wanneer de prik is gezet moet er een kwartier worden gewacht.

,,Deze wachttijd is belangrijk omdat we willen kijken of er misschien allergische reacties optreden. We gaan de komende tijd trouwens medewerkers werven voor allerlei werkzaamheden. We hebben behoefte aan mensen met een medische achtergrond, maar ook aan verkeersregelaars.”

Bron: Antilliaans Dagblad