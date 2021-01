AntilliaansDagblad | Coronatest op Hato

Willemstad – Vanaf vandaag kunnen aankomende passagiers op Luchthaven Hato op locatie getest worden.

Dat wordt bekendgemaakt door Curaçao Airport Partners (CAP). Er wordt hierbij samengewerkt met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC).

,,Er is vanaf vrijdag een medische testarea ingericht voor binnenkomende passagiers. De locatie wordt vooral gebruikt voor passagiers die bij aankomst niet de benodigde documenten kunnen overleggen zoals een PCR-test om het land binnen te komen. Personeel van het ADC zal de testlocatie bemannen”, aldus CAP.

Navraag bij GMN, ADC en CAP leverde overigens geen informatie op over hoeveel passagiers er zonder benodigde test binnenkomen. Ook is niet duidelijk of het dan bij de luchthaven gaat om een sneltest, zodat de aankomende passagier snel duidelijkheid heeft.

Bron: Antilliaans Dagblad