AntilliaansDagblad | Buladó genomineerd voor Gouden Kalf

Utrecht – Buladó van regisseur Eché Janga – de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival 2020 – is genomineerd voor een Gouden Kalf in de categorie ‘beste film’. De film maakt ook kans op de prijs van de Nederlandse filmkritiek. Dat werd maandagavond bekendgemaakt.

In de categorie ‘beste korte film’ is de film Watamula van Kevin Osepa genomineerd. Ook deze film speelt zich af op Curaçao.

Voor de film Buladó was afgelopen week aan de vooravond van het filmfestival veel aandacht in de Nederlandse media. Janga werd veelvuldig geïnterviewd door kranten, televisie en radio. De film zelf kreeg veel positieve recensies.

Zoals bekend werd de film volledig op Curaçao, met name op Bándabou, opgenomen. Vrij uniek is dat in de film voor het grootste deel Papiaments gesproken wordt. Het ‘magisch-realistische familiedrama’, zoals de film op de website van het filmfestival wordt omschreven, gaat over de 11-jarige Kenza die tussen haar rationele vader en haar spirituele opa heen en weer wordt geslingerd.

Janga, die een Curaçaose vader heeft, schreef het scenario samen met Esther Duysker. De hoofdrollen worden gespeeld door Tiara Richards (Kenza), Everon Jackson Hooi (vader Ouira) en Felix de Rooy (opa Weljo).

De korte film Watamula (26 minuten) gaat over René die ‘struikelend’ over Curaçao trekt naar het voor de eilandbewoners bekende punt bij Westpunt waar Curaçao ‘ademt’. De omschrijving van het filmfestival luidt: ,,Hij treft scherpe doorns en zoete rozenblaadjes, ontmoet afwijzing en troost, en houdt zich vast aan het amulet dat hij na zijn geboorte meekreeg.”

Ook deze film kent een magisch-realistische laag ‘waarin landschap en lotsbestemming, spiritualiteit, sensualiteit en machismo samenkomen’. Voor Curaçaoënaar Osepa is de identiteit van jonge Afro-Caribiërs een belangrijk onderwerp. Osepa ‘verbeeldt en verbindt gevoelige vraagstukken rondom identiteit en afkomst in een allegorisch werk dat niet alleen inwerkt op de geest, maar ook op het lichaam’.

Buladó heeft voor het Gouden Kalf voor beste film concurrentie van vier andere films: De Beentjes van Sint Hildegard, Bumperkleef, Kapsalon Romy en Mi vida. Voor de prijs van de critici concurreert de film van Janga met De vogelwachter en Kom hier dat ik u kus. Watamula neemt het voor beste korte film op tegen See me en Marlon Brando.

Bron: Antilliaans Dagblad