AntilliaansDagblad | Worst case scenario voor KTK

Willemstad – Bij Kompania di Tou Kòrsou (KTK) dreigen ongeveer 37 van de 107 personeelsleden hun baan te verliezen. Het sleepvaartbedrijf moet maatregelen nemen nu er geen uitzicht is op een snelle doorstart van de raffinaderij en de activiteiten bij Bullenbaai naar verwachting veel minder zullen zijn.

KTK-directeur Suldric Rojer zegt dat het bedrijf op korte termijn dertig tot veertig procent moet bezuinigen. ,,We zijn al twee maanden in overleg met de vakbonden over alternatieven. De bonden denken banen te kunnen behouden door alle personeelsleden te laten inleveren op hun arbeidsvoorwaarden.” Rojer vraagt zich af of dat een realistische optie is vanwege de grootte van het offer dat zou moeten worden gevraagd. De tijd dringt. Het gaat om het voortbestaan van de organisatie.

,,De urgentie is groot”, zegt Rojer. ,,Als management moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en maatregelen doorvoeren om ons aan te passen aan de markt.”

De dochteronderneming van overheids-nv Curaçao Ports Authority (CPA) moet sinds mei 2018 alle zeilen bijzetten om in leven te blijven. Het sleepbedrijf is voor tachtig procent afhankelijk van de inkomsten uit diensten die direct voortkomen uit een producerende raffinaderij en opslag van olie bij Bullenbaai.

Maar exploitant Refineria Isla wordt meegetrokken in de neergang van moedermaatschappij PdVSA in Venezuela. De activiteiten van de raffinaderij en bij Bullenbaai vallen weg en daarmee ook de inkomsten voor KTK.

In januari 2019 namen 24 medewerkers het aanbod aan om vrijwillig met ontslag te gaan.

Het sleepbedrijf bereidde zich voor op verschillende scenario’s. Dat jaar moesten eigenlijk 35 mensen afvloeien, maar door de horizon naar het buitenland te verleggen kon het proces van ontslagen worden stopgezet. Vijf van de zeven sleepboten werden ingezet voor opdrachten in Trinidad & Tobago, Suriname, Mexico, Aruba en Bonaire. Daarnaast werd een leningsfaciliteit afgesloten om de moeilijke periode te overbruggen. Want begin 2019 wees alles er nog op dat de Amerikaanse Klesch Group de raffinaderij datzelfde jaar zou overnemen.

Rojer: ,,Er was een perspectief. Dat is nu weggevallen. De raffinaderij en Bullenbaai dat is voor ons brood en boter, het is de grootste hap van onze werkzaamheden. Maar op korte termijn is er geen concreet zicht op verbetering. Dus moeten we maatregelen nemen. Dit is het worst case scenario.”

De opslagcapaciteit bij Bullenbaai lijkt wel weer in gebruik te worden genomen, maar de verwachting is dat daar dan veel minder schepen zullen aanmeren dan toen PdVSA de tanks gebruikte als overslag voor zware olie.

De uitbraak van Covid-19 maakt de situatie van KTK extra lastig, alleen al doordat er geen cruiseschepen meer aanmeren op Curaçao. Maar ook de inkomsten uit activiteiten in het buitenland zijn onzeker. Rojer zegt de internationale contacten die er zijn warm te houden.

,,Maar de contracten met bedrijven in Trinidad en op Aruba bijvoorbeeld lopen eind dit jaar af. De situatie is te onvoorspelbaar voor onze klanten om op dit moment een overeenkomst te verlengen.”

De hoop is dat er toch nog wat verdiend kan worden in het buitenland. In het ergste geval zal KTK ook de vloot moeten inkrimpen.

Bron: Antilliaans Dagblad