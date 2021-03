AntilliaansDagblad | Bonaire scherpt maatregelen aan

Kralendijk – Op Bonaire gelden vanaf vandaag 18.00 uur tot en met 19 maart 23.59 uur aangescherpte coronamaatregelen om een toename van het aantal besmettingen op het eiland tegen te gaan. Gisteren werden 55 actieve gevallen geregistreerd.

De besmettingen leiden onder meer tot grote druk op de publieke gezondheidszorg.

Om de verspreiding in te dammen is besloten op te schalen van niveau 3 naar niveau 5 van het plan van risiconiveaus. Dit is in lijn met de eerdere aankondiging van gezaghebber Edison Rijna dat bij grote toename van het aantal besmettingen opschaling nodig is. De vaccinaties tegen het coronavirus gaan gewoon door.

Door de nieuwe restricties moeten niet-noodzakelijke winkels, contactberoepen, sportinstellingen, casino’s en bioscopen hun deuren tijdelijk sluiten. Thuis mag men maximaal één persoon ontvangen en in noodzakelijke winkels is alleen één persoon per huishouden toegestaan. Verder mag men bij restaurants en cafés alleen afhalen tot 22.00 uur. Tot slot adviseert het OLB om thuis te werken waar mogelijk.

De scholen blijven open. In het voortgezet onderwijs moeten de leerlingen in kleinere klassen les krijgen.

Bekende 60-plussers geven het goede voorbeeld

Journalist en cultuurkenner Bòi Antoin, Paulina ‘Mama Smile’ Rodriguez, en dokter Marian Luinstra-Passchier hebben zich maandagochtend vroeg bij het sportcomplex gemeld voor hun eerste Pfizerprik.

Twee van hen, Antoin en Rodriguez, verschijnen ook als ambassadeurs voor de vaccinatie op posters die het openbaar lichaam Bonaire op sociale media en in publieke ruimten tentoonstelt. Voor de eerste vaccinatiedag hadden zich 130 zestigplussers aangemeld.

Rodriguez laat zich vaccineren omdat ze graag op reis wil. Een van haar kinderen zit in een speciale zorginstelling in Nederland en ze gaat ieder jaar naar Nederland om te kijken hoe haar kind het maakt. Antoin laat zich vaccineren omdat hij graag weer voor zijn werk voor Fundashon Históriko Kultural Boneiru (Fuhikubo) bij de ouderen op bezoek wil.

Bòi Antoin interviewt al jaren ouderen op Bonaire om de cultuur en geschiedenis van het eiland vast te leggen. Luinstra-Passchier laat zich vaccineren omdat het volgens haar bijdraagt aan de gezondheid en het welzijn van iedereen op Bonaire. Ze hoopt dat andere 60-plussers haar voorbeeld volgen.

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag wordt er bij Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas in Playa gevaccineerd en op woensdag bij Fundashon Cocari in Rincon.

Zestigplussers die zich niet hebben aangemeld voor de eerste Pfizerprik kunnen bellen naar 0800 0800 of zich online registreren op www.bonairecrisis.com.

Bron: Antilliaans Dagblad