AntilliaansDagblad | Arbeidsbemiddeling op één locatie

Kralendijk – Jobcentrum Plenchi di Trabou is woensdag officieel geopend. Gedeputeerde Nina den Heyer knipte het symbolische lintje door in de aanwezigheid van de medewerkers en enkele genodigden.

Binnen Plenchi di Trabou wordt dienstverlening op het gebied van werk vanuit het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en het Rijk samengebracht op één locatie.

Tijdens de opening werd stilgestaan bij het belang van werk voor het versterken van de economie. Juist in tijden van crisis is een sterke samenwerking tussen het bedrijfsleven, werkzoekenden en de overheid, volgens Den Heyer, van groot belang.

Het uitgangspunt bij Plenchi di Trabou is dat inwoners van Bonaire aan werk worden geholpen. Arbeidsbemiddeling, voorheen uitgevoerd door de afdeling Maatschappelijke Ondersteuning en Arbeid (MOA) van het OLB, is ondergebracht bij het nieuwe jobcentrum.

Waar werk geen optie is, kunnen medewerkers informatie geven over onderwerpen zoals (bij)scholing en tewerkstellingsvergunningen. Zowel werkgevers als werkzoekenden kunnen terecht bij deze nieuwe organisatie.

Plenchi di Trabou is gehuisvest aan de Kaya L. D. Gerharts 12, in het voormalige gebouw van de Girobank. Elke werkdag is het jobcentrum geopend tussen 8.00 en 12.00 uur en 13.00 en 17.00 uur. Geïnteresseerden kunnen binnenlopen of een afspraak maken.

Bron: Antilliaans Dagblad