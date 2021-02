AntilliaansDagblad | Andere invulling Dia di Rincon

Kralendijk – Vanwege de huidige maatregelen in verband met het coronavirus heeft het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) in samenspraak met de organisatie van Dia di Rincon, besloten de viering van het evenement dit jaar niet op de gebruikelijke wijze door te laten gaan.

De organisatie zal gedurende de maand april diverse evenementen gaan organiseren die, net als afgelopen jaar, via live streaming kunnen worden gevolgd.

Dia di Rincon is een jaarlijks terugkerende culturele manifestatie die al 32 jaar wordt georganiseerd en waar jaarlijks meer dan 4.000 bezoekers op afkomen. Het hoofddoel is om mensen bij elkaar te brengen om te genieten van alle belangrijke onderdelen van het cultureel erfgoed van Bonaire. Het daartoe behorende ‘kanto krioyo’, waar over de tradities, gewoontes en legendes gezongen wordt, zal dit jaar voor de 31ste keer worden georganiseerd.

Zowel de organisatie als het OLB geven aan dat het een nationale feestdag is die zijn bestaansrecht moet behouden. ,,Maar het is ook een evenement waar veel lokale mensen en toeristen op afkomen en dus is het niet verantwoord om dit door te laten gaan op de oorspronkelijke wijze”, aldus de organisatie.

Er is afgesproken dat sommige activiteiten gewijzigd zullen plaatsvinden, passend bij de voorzorgsmaatregelen. De komende tijd zal er verder gewerkt worden aan een alternatieve programmering om zodoende de culturele activiteiten van Dia di Rincon toch te kunnen vieren.

,,In het belang van het algemeen welzijn van onze bevolking, kunnen we in deze tijden van het coronavirus geen andere beslissing nemen dan de officiële festiviteiten rond Dia di Rincon dit jaar op een andere wijze te laten plaatsvinden”, aldus Den Heyer.

Bron: Antilliaans Dagblad