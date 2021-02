AntilliaansDagblad | Alle records gebroken bij voorverkiezingen

Willemstad – Van de 16 partijen die het afgelopen weekeinde aan de voorverkiezingen hebben meegedaan gaan er acht door naar de Statenverkiezingen op 19 maart. Zij nemen het dan op tegen de zeven politieke partijen die reeds in de Staten worden vertegenwoordigd: PAR, MAN, MFK, MP, PS, PIN en KdNT.

Zaterdag en gisteren hebben 19.226 personen hun steun betuigd aan de verschillende partijen die genoeg stemmen (789) moesten zien te krijgen om deel te kunnen nemen aan de aankomende verkiezingen. Dit is een nieuw record en 7.000 meer dan bij de voorverkiezingen van 2017, zo liet de voorzitter van de Electorale Raad, Raymond ‘Pacheco’ Römer, gisteravond weten.

Ook het aantal partijen dat aan de Statenverkiezingen meedoet is een nieuw record ten opzichte van de afgelopen jaren. In 2010 deden acht partijen mee aan de verkiezingen; later datzelfde jaar waren het tien partijen; in 2012 acht; in 2016 dertien; en in 2017 elf. Deze aantallen vallen in het niets bij de vijftien partijen die nu klaar staan voor de race.

Partido Nashonal di Pueblo (PNP), met Ruthmilda ‘Mimi’ Larmonie aan het roer, bleek de grote winnaar van deze voorverkiezingen en sleepte maar liefst 3.374 stemmen in de wacht.

Andere partijen die de voorverkiezingen hebben gehaald zijn Partido KEM van Michelangelo ‘Lo’ Martines (2.686 stemmen); Trabou pa Kòrsou van Rennox Calmes (2.216 stemmen); Partido Democraat van Elsa Rozendal (1.492 stemmen); Un Kambio pa Kòrsou van Raichel Sintjacoba (1.514 stemmen); Movementu Kousa Promé van René Rosalia (1.285 stemmen); Vishon van Miles Mercera (1.303 stemmen); en Kumun van Luigi Faneyte (942 stemmen).

De 14 stemlokalen sloten om stipt 20.00 uur, waarna gisteravond het stemmentellen kon beginnen. Als eerste kwam de uitslag van gevangenis Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK) binnen, waar Partido KEM met 112 stemmen de grootste partij was.

PNP had om 22.45 uur al de vereiste steun binnen en niet veel later volgde KEM. Maar bij de partijen Vishon en Kumun, waarvan velen verwachtten dat ze gemakkelijk de voorverkiezingen zouden halen, duurde het langer om de 789 benodigde steunbetuigingen binnen te slepen.

Toen eenmaal bekend werd dat PNP de voorverkiezingen ruimschoots had gewonnen, bedankte partijleider Larmonie – of Mimi, zoals ze liefkozend wordt genoemd – ‘alle Landskinderen die hun vertrouwen in PNP hebben geplaatst’.

,,Dat betekent dat onze boodschap het hart van onze gemeenschap heeft bereikt. We hebben serieus en vol toewijding gewerkt en wat me trotser maakt, is dat we dat met beperkte financiële middelen hebben gedaan. Dat heeft de gemeenschap niets uitgemaakt en dat betekent dat de gemeenschap erop vertrouwt dat PNP voor de verandering zal zorgen die zo hard nodig is”, aldus de PNP-leider.

De partijen die het niet hebben gehaald, zijn Mavis (758 stemmen); Un Kòrsou Nobo (520 stemmen); Partido Bienestar Kòrsou (547 stemmen); Movementu KAS (746 stemmen); Awor ta Basta (350 stemmen); Union i Progreso (627 stemmen); Partido PAN (176 stemmen); en Movementu Un Pueblo pa Progreso (62 stemmen).

In totaal zijn 19.226 stemmen uitgebracht; waarvan 18.598 geldige stemmen; 24 blanco; en 602 ongeldige stemmen.

Bron: Antilliaans Dagblad