AntilliaansDagblad | ABC-eilanden toneel voor natuurfilm

Willemstad – Eind dit jaar beginnen de opnames voor een documentaire over de natuur op Aruba, Bonaire en Curaçao. EMS Films, AM Pictures en M&N Media Group hebben de handen ineengeslagen om in ‘Het ABC van De Nieuwe Wildernis’ de flora en fauna zowel op de eilanden zelf als onder water op bijzondere wijze in beeld te brengen. De film zal medio 2023 te zien zijn.

Met de documentaire willen de filmmakers de grote waarde van de natuur op Aruba, Bonaire en Curaçao bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

Van het witstaarthert, kolibries, leguanen, flamingo’s, en schildpadden die hun eieren op de stranden leggen tot de wondere onderwaterwereld met rijke riffen met klein leven naar spectaculaire barracuda’s, roggen en murenen. De bijzondere natuur en soortenrijkdom van de eilanden zal met behulp van de nieuwste technologie in beeld en geluid worden vastgelegd.

Ignas van Schaick, producent EMS FILMS: ,,Na onze films over de Nederlandse natuur stond er nog één grote ambitie open. Een natuurfilm over de ABC-eilanden. We kijken bij de productie niet alleen uit naar het realiseren van deze ambitie, maar vooral ook naar het samen optrekken met AM Pictures. Voor velen misschien een verrassende combinatie. Voor onszelf een natuurlijke en inspirerende samenwerking.”

De makers zien Het ABC van De Nieuwe Wildernis als een 360 graden project. Het is niet alleen een bioscoopfilm, maar ook een luxe fotoboek, een soundtrack, excursies op en rond de eilanden en een beeldbank voor publiekelijk gebruik.

De film is een coproductie van EMS FILMS en AM Pictures en de distributie is in handen van M&N Media Group. Jeffrey de Graaff, mede-eigenaar van M&N Media Group zegt: ,,Ik geloof dat de driehoek EMS Films, AM Pictures en M&N Media Group een bijzondere creatieve samenwerking gaat opleveren, waarin naast een sterke productie ook de marketing en distributie van de verschillende ABC van De Nieuwe Wildernis-producten verfrissend zullen werken in het huidige medialandschap.” En Adel Boudellah, producent en mede-eigenaar van AM Pictures: ,,Deze samenwerking zal voor velen niet logisch lijken omdat men ons voornamelijk kent van romantische komedies en kinderfilms. Mensen die ons beter kennen weten dat wij altijd op zoek zijn naar creatieve vernieuwende uitdagingen. In ons eerste gesprek met EMS Films en M&N Media Group was al meteen duidelijk dat wij samen iets bijzonders kunnen maken. Dit project heeft een ongekende potentie die groter is dan de Nederlandse markt en die alleen gerealiseerd kan worden door deze unieke samenwerking.”

Bron: Antilliaans Dagblad