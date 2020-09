Antilliaans Dagblad | Rhuggenaath: Beter voorkomen dan genezen

Willemstad – Met ingang van vandaag gelden voor de komende drie weken nieuwe maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo zijn samenkomsten van meer dan vier personen niet toegestaan, mogen winkels tot 22.00 uur open zijn en wordt maximaal 50 procent van de totale capaciteit aan personen van een locatie toegestaan.

Trùk di pan mogen vanaf vandaag vanaf 17.00 uur openen en moeten om 22.00 uur sluiten. Sportactiviteiten zoals wedstrijden mogen plaatsvinden, echter zonder publiek. Ook in sportscholen mag maar een beperkt aantal personen tegelijk aanwezig zijn.

Voor scholen geldt als preventieve maatregel dat vanaf groep 8 en hoger er een maximumaantal van 25 leerlingen in de klas aanwezig mag zijn.

De door deze krant gisteren aangekondigde toke de keda is verschoven naar donderdag en geldt zoals eerder gemeld van 23.00 tot 05.00 uur. Daarmee krijgen personen die een essentiële functie hebben de tijd om een ontheffing aan te vragen. Hierbij dient rekening te worden gehouden dat het tot 72 uur kan duren voor de ontheffing beschikbaar is.

Met deze nieuwe maatregelen wil de regering ‘beter voorkomen dan genezen’, zo gaf premier Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens een buitengewone persconferentie te kennen. Hij vertelde dat Curaçao met de toename van het aantal besmettingen de afgelopen week nu naar fase 3 van het escalatieplan is overgegaan. ,,Denk erom dat we dit allemaal doen om de gemeenschap tegen verdere verspreiding van het coronavirus te beschermen. Deze maatregelen nemen we gebalanceerd, waarbij we kijken naar de veiligheid en de gezondheid van onze gemeenschap en de impact op het medisch systeem aan de ene kant en aan de andere kant rekening houden met aspecten als de economie en het sociale leven.”

Met de introductie van fase 3 van het escalatieplan doet Rhuggenaath nu een dringend beroep op de bevolking om zoveel mogelijk thuis te blijven en de toke de keda te respecteren. ,,Blijf thuis na 23.00 uur. Doe wat je moet doen in de loop van de dag. We beseffen dat dit thuisblijven een bepaald effect heeft op ondernemingen en winkels, op onze vrijheid en sociaal leven, maar we zitten midden in een pandemie. Kijk om je heen wat er gebeurt met ‘second and third waves’ en escalaties die een ongekende druk leggen op ziekenhuizen die als gevolg hiervan niet langer weten hoe ze reguliere zorg moeten aanbieden. Blijf thuis. We doen het al goed, maar we zijn nog niet klaar. Laten we voor de komende drie weken alles doen wat in ons vermogen ligt om dit virus te bestrijden. Dit moeten we nu doen om te voorkomen dat we later met erger te maken krijgen. Wat we vandaag besluiten te doen, kan werkelijk leven of dood betekenen. Beter nu voorkomen dan straks betreuren”, aldus de premier.

Eind oktober 7.000 tests afgenomen

Vanaf maart, toen het eerste geval van Covid-19 op Curaçao bekend werd, tot en met 20 augustus heeft de afdeling epidemiologie 2.348 tests afgenomen, zo maakte epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren bekend. Sinds augustus zijn 1.431 tests gedaan. Deze aantallen zijn exclusief het testen van toeristen en crewleden. De verwachting is dat het aantal afgenomen tests eind oktober de 7.000 bereikt.

Het aantal tests dat dagelijks wordt afgenomen is gemiddeld 80. Om het steeds toenemende aantal tests aan te kunnen, wordt een tweede teststraat geïnstalleerd. ,,Zo kunnen we de capaciteit opvoeren”, aldus Gerstenbluth.

Voor 20 augustus was er een ‘positivity rate’ van 1,72 procent; toen werd maar een kleine groep binnen de gemeenschap door het virus getroffen. Na 20 augustus is dit gestegen naar 6,66 procent, na 1 september werd het 8,63 procent en sinds 3 september is sprake van een positivity rate van 11,13 procent. ,,Dat is veel te hoog. Het betekent dat er nu veel meer mensen besmet worden, maar ook dat er daarbuiten veel meer mensen zijn die we niet te pakken hebben gekregen”, aldus de epidemioloog. Juist vanwege de stijgende positivity rate, oftewel besmettingen, is het volgens Gerstenbluth noodzakelijk dat er nu meerdere en meer drastische maatregelen worden getroffen. ,,Als we nu niets doen, zal er over twee weken een explosie zijn van positieve gevallen. En dat zullen we dan niet in de hand hebben. Weer twee weken later zal de situatie volledig oncontroleerbaar zijn. Dan komt ook de zorgcapaciteit in gevaar. Dat moeten we voorkomen. Daarom moeten we nu opschalen; het kan niet anders.”

Afgelopen zondag heeft de afdeling epidemiologie weer 65 testresultaten binnengekregen. Daarvan bleken vier gevallen positief. Daarmee kwam de teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie op 161 te staan. Daarvan waren gisteren 102 actief, 58 hersteld en één overleden. Eén van de actieve gevallen moest opnieuw worden opgenomen in het ziekenhuis na eerder te zijn ontslagen.

Er waren gisteren 14 clusters van besmettingen bekend. Daarvan is één niet meer actief.

Bron: Antilliaans Dagblad