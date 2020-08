Antilliaans Dagblad | Premier Aruba: Nederland is onze enige kans

Oranjestad – Aruba heeft dit jaar nog 682,4 miljoen florin nodig om het hoofd boven water te houden. ,,Onze enige kans is om dit geld te lenen van Nederland”, zei minister-president Evelyn Wever-Croes tijdens een digitale bijeenkomst met young professionals.

De directeur van Directie Financiën, Derrick Werleman, beschreef hoe Aruba door de crisis maar liefst tachtig procent van zijn inkomsten verloren zag gaan. Daarnaast was veel geld nodig voor de steunpakketten om de private sector overeind te houden.

,,Het einde is nog lang niet in zicht. We verwachten volgend jaar nog eens 579 miljoen steun nodig te hebben”, aldus Werleman.

Hij legde uit dat het moeilijk is om geld te lenen. ,,Zelfs al zouden we een bank vinden die bereid is ons een lening te verstrekken, dan moet de Rijksministerraad die lening goedkeuren. Het is niet zeker dat ze dat gaan doen.”

Een veelgehoorde optie is lenen via het Internationaal Monetair Fonds of de Wereldbank, maar volgens Werleman is dat geen optie. ,,Deze organisaties geven ons geen leningen, omdat Aruba deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.”

Wever-Croes verzekerde de deelnemers aan de bijeenkomst dat de onderhandelingen met Nederland over de voorwaarden bij een nieuwe lening nog steeds doorgaan.

,,We moeten uitkomen op een formule die in het voordeel is van alle burgers van ons land. Want alleen samen kunnen we deze grote uitdagingen overwinnen.”

