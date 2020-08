Ingezonden | Che

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Elodie Heloise aan het woord.

Che Moet iemand niet aan Nederland uitleggen wat ‘che’ hier betekent?

Uiterst ongelukkige afkorting die ik overigens wel heel grappig vind.

CHE = Caribische Hervormingsentiteit

Che = Jasses of bah

Elodie Heloise,

Curaçao