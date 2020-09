Antilliaans Dagblad | Nieuwe versie noodverordening Bonaire

Kralendijk – Gezaghebber Edison Rijna heeft gistermiddag een nieuwe noodverordening voor Bonaire afgekondigd. De noodverordening van 7 september 2020 is komen te vervallen nadat de eilandsraad deze afgelopen dinsdag, door staking van de stemmen, niet heeft bekrachtigd. De aanpassingen gelden voor reizigers en sporten.

Toen dinsdagavond tijdens de raadsvergadering bleek dat de eilandsraad op een aantal punten niet akkoord kon gaan met de noodverordening, kondigde Rijna meteen aan tegen dat besluit bij Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond administratief beroep te zullen instellen. Alle reden voor de fractieleden van oppositiepartij Partido Demokratiko Boneriano (PDB) om Van Helmond gisteren middels een brief te verzoeken de gezaghebber het advies te geven om de overwegingen van de eilandsraad mee te nemen in een nieuw noodbevel.

Het is een gewoonte dat op vrijdag de noodmaatregelen op Bonaire worden besproken en geëvalueerd. Dat is nu, gezien de ontstane situatie, op woensdag gebeurd. De nieuwe noodverordening is meteen van kracht.

Tijdens het opstellen van de nieuwe noodverordening is er meteen rekening gehouden met de ontwikkelingen op Sint Eustatius. Passagiers die vanaf dit eiland op Bonaire arriveren moeten nu ook veertien dagen in quarantaine. Een andere aanpassing heeft te maken met het reizen vanuit Europa. Alle passagiers die reizen vanuit Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Zwitserland gaan in quarantaine, tenzij zij een negatieve PCR-test kunnen laten zien die niet langer dan 72 uur voor vertrek is afgenomen. Reizigers uit hoogrisicolanden en Aruba, Curaçao, Sint Maarten en nu dus ook Sint Eustatius gaan altijd veertien dagen in quarantaine.

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn er in de nieuwe noodverordening ook aangepaste regels opgesteld voor het beoefenen van sport. De fractieleden van de PDB noemden het gisteren in hun brief aan Van Helmond onbegrijpelijk dat het noodbevel van 7 september dezelfde beperkingen oplegde aan sportactiviteiten in de open lucht als aan sporten in kleine, afgesloten ruimtes, zoals sportscholen.

,,In alle berichtgevingen wordt het risico voor besmetting in de openlucht anders beoordeeld dan in gesloten ruimten, waardoor ook minder tot geen belemmeringen zijn voor activiteiten die plaatsvinden in de openlucht”, aldus de PDB. Na advies te hebben ingewonnen heeft gezaghebber Rijna het mogelijk gemaakt om met minder beperkingen te sporten op sportvelden. Wel blijven de regels staan voor andere sportfaciliteiten en fitnessclubs, en mag er geen publiek aanwezig zijn bij trainingen en toernooien.

In de noodverordening staan nog meer instructies voor bezoekers en bewoners van Bonaire. Doel ervan is om te voorkomen dat het coronavirus zich op het eiland verspreidt. Iedereen wordt opgeroepen om zich aan de hygiëne-instructies te houden.

,,Was regelmatig de handen met water en zeep, houd anderhalve meter afstand en raak de ogen, mond en neus niet aan. Blijf bewegen, slaap voldoende en verhoog je weerstand door gezond te eten en te leven. Heb je klachten die wijzen op Covid-19, blijf dan thuis en bel 0800-0800. Bescherm jezelf en de mensen om je heen”, aldus de Bonairiaanse overheid.

Bron: Antilliaans Dagblad