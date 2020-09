Ingezonden | Let’s make Curaçao Great again!

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Albert Comenencia aan het woord.

Vond laatst wat oude foto’s van ons eiland tussen wat oude boeken. Punda in al zijn glorie met winkels als El louvre, La Bonanza, La Confiansa en Otto Senior van de bekende Ritz-producten. De tijd dat de Ogem, DWD en de Telefoondienst ons leven wat makkelijker maakten zonder ergernis te veroorzaken.

De tijd waarin Juancho Evertsz, Wilson ‘Papa’ Godett, Ronchi Isa, Boy Rozendal en Ewald Ong-A-Kwie samen streden voor een betere toekomst voor ons allen. De tijd waarin de sociale controle voldoende was om ons allemaal veilig te laten voelen.

Tegenwoordig zijn we allemaal verslaafd geraakt aan de modernisering. Iedereen heeft een smartphone, zonnepanelen, wifi en beveiligingscamera’s. Desondanks zitten we voortdurend in het donker, hebben we constant geen bereik, en zijn we zelfs thuis niet meer veilig.

Het is nu tijd voor verandering, en dat moeten wij zelf doen. Ban p’e!

Albert Comenencia,

Curaçao