Antilliaans Dagblad | Nieuwe campagne voor workation op Aruba

Oranjestad – Aruba Tourism Authority (ATA) heeft een nieuwe marketingcampagne gelanceerd. Alle mensen die hun werk momenteel vanuit huis doen, worden verleid om voor een ‘workation’ naar Aruba te komen.

De coronapandemie heeft dramatische gevolgen voor het toerisme en de rest van de Arubaanse economie. Omdat veel mensen overal ter wereld thuis werken, stelt ATA voor om dit werk te combineren met een vakantie op Aruba.

De bedoeling is dat mensen voor langere tijd op Aruba komen, hun werk vanaf hier doen en tegelijkertijd de kans hebben om te genieten van alles dat het eiland te bieden heeft. Zo krijgen de toeristische sector en veel lokale bedrijven meer klandizie en een voorzichtige kans om er weer bovenop te komen.

Het idee van een workation op Aruba is gelanceerd in de Verenigde Staten. Bezoekers uit de VS kunnen nu tot negentig dagen op Aruba blijven op een toeristenvisum. ATA heeft de overheid gevraagd te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor een langer verblijf. Belangstellenden kunnen kiezen voor een verblijf in een hotel, appartement of een condominium.

Volgens ATA is er al belangstelling, vooral van families die aan de onzekerheid in hun eigen land willen ontsnappen en Aruba veilig genoeg vinden om er voor langere tijd te verblijven. Voorwaarde is wel dat de eigen bevolking zich houdt aan de coronarichtlijnen en zo helpt om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

