Antilliaans Dagblad | Constancia doet niet mee met verkiezingen

Willemstad – Voormalig minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (2010-2012) en tegenwoordig Statenlid, Jacinta Constancia (MFK), doet niet mee aan de verkiezingen van 2021.

In een persbericht spreekt Constancia haar dank uit voor het feit dat zij het volk gedurende 18 jaar heeft mogen dienen.

Met het besluit om zich niet verkiesbaar te stellen, honoreert Constancia de recente uitspraak van het Hof in de beruchte mondkapjeszaak waarmee zij voor een periode van vijf jaar uit het recht wordt ontzet om te worden verkozen bij verkiezingen.

In de mondkapjeszaak werd Constancia schuldig bevonden aan het medeplegen van oplichting bij de bestelling van een lading van 40.000 mondkapjes voor 365.853,49 gulden. Hoewel dit bedrag is betaald, zijn de mondkapjes nooit geleverd.

Constancia heeft bij de laatste verkiezingen in 2017 als nummer drie op de MFK-lijst 692 stemmen behaald. Het jaar daarvoor behaalde zij 688 stemmen, in 2012 1051 stemmen en 948 stemmen bij de Eilandsraadverkiezingen van augustus 2010. Bij de eerder dat jaar gehouden Statenverkiezingen in januari stond zij niet op de lijst.

In de jaren 2003, 2006 en 2007 stond zij overigens op de lijst van Frente Obrero Liberashon 30 di mei (FOL). In 2007 behaalde ze daar als derde op de lijst het hoogste aantal persoonlijke stemmen in haar politieke carrière, namelijk 1.294.

Bron: Antilliaans Dagblad