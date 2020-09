Antilliaans Dagblad | ‘Plaza Hotel ontwikkelen’

Willemstad – Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), sinds vorige week de nieuwe eigenaar van Plaza Hotel in Punda, voert in verband met de ontwikkeling van het complex vergevorderde gesprekken met het Heritage Plaza Consortium.

Deze groep bestaat uit verschillende Nederlandse vastgoedexperts: Ab van der Wiel, van het prijswinnende project Meelfabriek in Leiden; Realconomy Group te Rotterdam; en de bekende Hans de Boer, tot voor kort voorzitter van de Nederlandse werkgeversorganisatie VNO-NCW, die volgens APC ‘zeer betrokken is bij Curaçao’.

,,De ambities en de verwachtingen zijn hoog. Het project zal worden ontwikkeld met zoveel mogelijk inzet van lokale expertise”, meldt het pensioenfonds, nadat er gisteren door bepaalde online media berichten werden verspreid dat De Boer – en niet APC – het Plaza Hotel zou hebben gekocht. Bronnen ontkennen dat met kracht tegenover het Antilliaans Dagblad: ,,APC is de trotse eigenaar.”

APC heeft op 17 september het onroerend goed bekend als ‘Plaza Hotel’ op de veiling gekocht voor het bedrag van 6,3 miljoen gulden. Daarmee is Plaza onderdeel van de lokale beleggingsportefeuille van het fonds.

,,De plannen worden momenteel voorbereid om deze prachtige locatie in de binnenstad van Curaçao duurzaam te ontwikkelen, waarbij het karakter van het werelderfgoed van Unesco wordt gewaarborgd”, aldus een persverklaring. ,,Dit project moet integreren met de binnenstad en zal waarde toevoegen aan onder meer het toeristisch product van Curaçao en de culturele belevenis van haar inwoners.”

Het APC, het pensioenfonds voor overheids- en semi-overheidspersoneel, bestaat 83 jaar. APC voert naar eigen zeggen ‘een gedegen, solide en prudent beleggingsbeleid’ om de pensioenen van de deelnemers te waarborgen.

Het fonds gaat in zijn beleggingsbeleid uit van algemeen aanvaarde bedrijfseconomische uitgangspunten waaronder rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit, risicospreiding en in afstemming met de opbouw van de verplichtingen van het fonds. ,,De Covid-19-pandemie leert ons des te meer dat diversificatie en differentiatie in de beleggingsportefeuille essentieel zijn. Het strategisch belang van de lokale investeringen ligt in de constante factor van het rendement.”

Tot slot: ,,Wij verheugen ons tezamen met onze nieuwe partners op deze nieuwe uitdaging en richten ons hierbij op succes voor APC, de investeerders en voor Curaçao.” Aldus het pensioenfonds dat aangeeft ‘de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien’.

Bron: Antilliaans Dagblad