Antilliaans Dagblad | In de auto door corona-teststraat bij G&Gz

Willemstad – Op het terrein van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz, voorheen GGD) aan de Piscaderaweg komt een mogelijkheid om vanuit de auto een PCR-monster af te laten nemen.

De teststraat is nodig om zoveel mogelijk mensen te kunnen testen op het coronavirus. Dat heeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth gisteren gezegd tijdens een persconferentie in verband met de ontwikkelingen rond Covid-19. Nu er sprake is van lokale besmettingen, waarvan de bron onbekend is, zullen er zeker meer gevallen bijkomen.

Om de toename van het aantal besmettingen onder controle te houden, is het belangrijk dat mensen afstand van elkaar houden en hygiëneregels in acht nemen, maar ook dat besmette personen snel worden ontdekt. Dan volgen drie acties: traceren van nauwe contacten, die mensen testen en vervolgens isoleren als zij besmet blijken.

Vanaf 1 juli is personenvervoer vanaf de Amsterdamse luchthaven Schiphol naar Hato weer mogelijk, maar met een maximum van 10,000 reizigers per maand. Zij mogen alleen vliegen op basis van een negatieve PCR-test en hoeven na aankomst op Curaçao niet in quarantaine.

Gerstenbluth zegt dat Curaçao zich onderscheidt van andere landen door ook met deze groep reizigers contact te houden, om degenen met symptomen direct in beeld te krijgen. ,,Dat betekent dat we heel veel mensen moeten bellen. Op een piekdag heb je het over 1.300 tot 2.000 telefoontjes.”

Het aantal besmettingen neemt toe en dat betekent ook meer mensen in quarantaine. Die worden allemaal twee keer getest; aan het begin en aan het einde van de twee weken.

,,Tot nu toe was het beleid dat wij bij de mensen thuis kwamen om de PCR-test af te nemen, juist om te voorkomen dat zij uit huis moesten. Dat is een arbeidsintensief proces en dat kunnen we op een gegeven moment niet meer aan.”

Vandaar het plan voor de autoteststraat. Wie getest moet worden, rijdt het terrein op van G&Gz, meldt zich bij een loket en rijdt door naar de plek waar het monster wordt afgenomen. Uitstappen is niet nodig.

