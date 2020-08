Antilliaans Dagblad | Teller blijft nog lopen

Willemstad – Gisteravond werden weer twee nieuwe gevallen van Covid-19 geregistreerd. Dit brengt de teller van het aantal actieve gevallen op 14, waarbij het in 13 gevallen een lokale transmissie betreft.

Er is nu sprake van een nieuwe, vierde cluster, zo werd gisteravond in een korte verklaring van de overheid uitgelegd. Een van de nieuwe gevallen is verbonden aan een reeds bestaand cluster – de familie die besmet is met het virus – maar het tweede nieuwe geval staat volledig los van deze en andere reeds bekende clusters.

Tijdens een buitengewone persconferentie geeft epidemioloog Izzy Gerstenbluth vanochtend een update over de nieuwe gevallen en de situatie die nu op Curaçao is ontstaan waarbij in korte tijd steeds meer lokale gevallen worden geregistreerd. Gerstenbluth liet gisteren in een reactie op geruchten op social media weten dat hij de geruchten ook heeft gehoord, maar dat er nu ‘sprake is van lokale verspreiding van het virus, daar moeten we ons op richten’.

Volgens de geruchten zou de lokale verspreiding van het coronavirus door een bepaalde familie die uit het buitenland is teruggekomen zijn veroorzaakt. ,,Het heeft geen zin je daar druk over te maken”, zegt Gerstenbluth. ,,De meerderheid van de mensen werkt mee. Een honderd procent waterdicht systeem bestaat niet, nergens. Wij moeten ons nu op de gevolgen richten. Het virus is er en verspreidt zich. Dat moeten we nu onder controle zien te houden.”

Met de lokale verspreiding is de situatie veranderd. De positief bevestigde gevallen komen niet meer binnendruppelen met een bekende bron in het buitenland, maar wat sneller en zonder dat bekend is waar en door wie iemand geïnfecteerd is met het coronavirus. De situatie was gisteren nog onder controle en geen reden voor opschaling naar fase drie met meer maatregelen.

Gerstenbluth gaat niet in op de berichten, maar vindt het in het algemeen verspilling van energie om je druk te maken over de geruchten die via sociale media naar buiten komen.

,,Die zijn lang niet altijd gebaseerd op de waarheid en de juiste feiten. We moeten elkaar niet gek maken. Als je iets hoort, check dat dan eerst even met de informatie op de officiële kanalen van de overheid. Paniek is de grootste vijand van de volksgezondheid.”

Ook het feit dat bedrijven naar buiten brengen dat een medewerker positief heeft getest op het coronavirus, kan voor verwarring zorgen. ,,Men denkt dan dat het gaat om een nieuw geval, wat niet per definitie zo is.”

Bovendien zijn mensen bang dat zij ook zijn besmet omdat ze de locatie hebben bezocht. Dat is niet nodig. De overdracht van het virus gebeurt alleen als er langer, intensief contact heeft plaatsgevonden, dus niet bij een kort, eenmalig bezoekje aan een winkel of bedrijf.

