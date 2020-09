Antilliaans Dagblad | ‘Betere deal is er niet’

Willemstad – Zelfs als het Curaçao lukt om op de lokale markt te lenen om zo onder de voorwaarden van Nederland uit te komen, zal deze lening tegen een veel hogere rente worden aangeboden dan die van Nederland.

,,Bij een lening van Nederland gaat het om een rente van 0 procent. Een betere deal dan dat is er niet”, zei premier Eugene Rhuggenaath gistermiddag in een videoboodschap waarin hij een update gaf over de gesprekken met Nederland.

Het klopt, beaamt de minister-president, dat Curaçao met spoed financiële hulp nodig heeft. ,,En het aanbod van Nederland is wat er nu op tafel ligt, met de daaraan gekoppelde bekende voorwaarden. En net zoals we naar onze rechten kijken, moeten we ook naar onze plichten kijken.

Uiteraard kijken we ook naar de mogelijkheden van een lening op de internationale of lokale markt, maar feit is dat we in zo’n geval rekening moeten houden met enorme rentes omdat de risico’s die gekoppeld zijn aan ons land nou eenmaal hoog zijn. En ‘at the end of the day’ moeten we in staat kunnen zijn het geleende bedrag plus rente terug te betalen. Als we daar niet toe in staat zijn, zullen de gevolgen voor het land ernstig zijn.”

En: ,,Als een verantwoordelijke regering moeten we aan financiële oplossingen denken voor de lange termijn. Niet enkel voor de korte termijn.”

De gesprekken met Nederland zijn volgens Rhuggenaath ‘intensief’ en er wordt ‘belangrijke voortgang geboekt om nader tot elkaar te komen’. ,,We moeten ons doel voor ogen blijven houden: om op een verantwoordelijke manier aan onze plicht te blijven voldoen en dat is de gemeenschap te ondersteunen, de ondernemingen, werknemers en de meest kwetsbaren.

Dit terwijl we onze economie moderniseren en daar nieuw leven in blazen en duurzame banen creëren.”

Bron: Antilliaans Dagblad