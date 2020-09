NU.cw | Rhuggenaath: voortgang in gesprekken met Nederland

Premier Eugene Ruggenaath is positief over de gesprekken met Nederland over de financiële steun en de daaraan verbonden voorwaarden. “De gesprekken zijn productief en er wordt vooruitgang geboekt om tot elkaar te komen.”

In een videoboodschap zegt Rhuggenaath dat intussen helderheid is verkregen over het wetsdeel dat gaat over het functioneren van het parlement en hoe daar met respect mee om moet worden gegaan. Op die manier kan de autonomie van Curaçao behouden worden wat volgens de premier zeer belangrijk is.

De bewindsman maakt verder duidelijk dat de lening die Nederland zal verstrekken tegen nul procent rente is. Elders lenen zal duurder zijn en een groter risico met zich meebrengen.

Zie hier voor de verklaring van premier Eugene Rhuggenaath met Nederlandstalige ondertiteling.

Bron: Nu.cw