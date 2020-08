Negen cruiseschepen aangemeerd | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het is een drukte van belang aan de kades en in de havens van Curaçao. Er arriveerden gisteren maar liefst zes, afgezien van de bemanning lege cruiseschepen die hier voor een periode van één tot enkele maanden aanmeren voor stalling en onderhoud, aldus woordvoerder Sau Bridgewater van Curaçao Ports Authority (CPA).

Vijf van de zes nieuw gearriveerde schepen zijn van Norwegian Cruise Lines (NCL). Er liggen nu in totaal negen schepen in de havens van Curaçao aangemeerd. De Coral Princess, Caribbean Princess en de RCGS Resolute waren al eerder aangekomen. De schepen liggen hier in afwachting van betere tijden.

De zes recent aangekomen schepen zijn de Isignia, die aan de Jetty7-pier van de Isla ligt, en de Norwegian Sky en Sun, die aan de Jetty7-pier en de Jetty8-pier liggen. Verder arriveerden de Norwegian Pearl en Gem, die beide bij Bullenbaai aanmeerden. Pearl, Sky en Gem komen uit Jacksonville, Sun is afkomstig uit Miami.

Aan de Matheywerf in de Sint Annabaai ligt de Silver Origin. Dit schip komt uit Bridgetown, zo meldt de site van CPA. Als gevolg van de coronacrisis ligt het cruisetoerisme volledig stil.

In afwachting van hervatting van de werkzaamheden zoeken cruisebedrijven als NCL havens waar een bemanning – van circa honderd man per schip – routinewerkzaamheden kan verrichten. De bemanningsleden zijn gehouden aan het naleven van de regels van het maritieme veiligheidsbeleid, inclusief het Covid-19-protocol.

Voor de havenbedrijven is de komst van de cruisevloot een flinke opsteker. Bij het aantrekken van deze vorm van cruisebedrijvigheid waren naast CPA tevens Isla, Refinería di Kòrsou, Bullenbaai, en Maduro Shipping betrokken. Als agenten worden op de CPA-site vermeld: Caribbean Handling & Commerce, Sel Maduro & Sons en Rocargo Services.

Bron: Antilliaans Dagblad