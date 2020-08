‘Zelf verantwoordelijk blijven’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – In een brief aan de Staten heeft de regering officieel te kennen gegeven niet volledig akkoord te kunnen gaan met de voorwaarden die door Nederland worden gesteld in ruil voor liquiditeitssteun.

In het schrijven van 3 augustus geeft premier Eugene Rhuggenaath aan zich bewust te zijn van de noodzaak om stevige stappen te zetten die grote offers vragen in het kader van hervorming en wederopbouw van het land, maar dat dit binnen een realistisch kader moet plaatsvinden waarin Curaçao verantwoordelijk blijft voor zijn eigen vooruitgang, maar tegelijkertijd – in goed overleg – mag rekenen op steun van Nederland om zijn doelen te verwezenlijken.

Daarom doet het kabinet-Rhuggenaath een beroep op de Staten om het nodige respijt te bieden wanneer de onderhandelingen met Nederland vervolgd worden.

,,De regering ziet de meerwaarde van een (Nederlandse) Caribische entiteit die de Nederlandse financiële en technische ondersteuning in Nederland – op meer afstand van de politiek – coördineert, afstemt en mogelijk maakt en Curaçao faciliteert en ondersteunt bij de afgesproken noodzakelijke hervormingen en uitvoering en realisatie van projecten en programma’s. Voor de regering is het van belang dat Curaçao niet alleen de eigenaar van de problemen is, maar ook de eigenaar van de oplossingen met eigen verantwoordelijkheid voor de hervormingen”, aldus de minister-president.

Het voorstel van Nederland omvat een coherent pakket van voorstellen die aanpassing van de Rijkswet betreffen, instelling van een onafhankelijk bestuursorgaan gebaseerd op Nederlandse wetgeving voor de herstructurering en wederopbouw van het land, een gestructureerd hervormingsplan en ook voorwaarden om de derde tranche van financiële steun te ontvangen. ,

,In het algemeen begrijpt de regering van Curaçao het uitgangspunt van deze voorstellen en ondersteunt zij dit ook, maar zij wil tegelijkertijd Nederland wijzen op de onduidelijkheid en diverse juridische vragen die deze voorstellen met zich meebrengen. Dit geldt zeker aangaande de statutaire relatie tussen de beide landen in het Koninkrijk, de juridische zekerheid en een juiste balans tussen autoriteit en verantwoordelijkheid van de betrokken partners. Wanneer deze niet duidelijk gedefinieerd zijn, kunnen onze fundamentele rechten als autonoom land binnen het Koninkrijk verankerd in ons Statuut, bedreigd worden in hun bestaan”, aldus de premier.

Het is een feit dat Curaçao, zo stelt Rhuggenaath, ‘nu meer dan ooit vanwege de ernstige sociaaleconomische situatie die het gevolg is van de pandemie van Covid-19, financiële steun en technische bijstand van Nederland nodig heeft om deze moeilijke periode waarmee we geconfronteerd worden te overbruggen’. ,,De regering van Curaçao was al op de goede weg naar transformatie in het kader van de Groeistrategie die zij de afgelopen twee jaar geïmplementeerd heeft en de herstel- en hervormingsprogramma’s die direct na de crisis van het coronavirus zijn gestart.

Aangezien de voorstellen van Nederland voor hervormingsplannen grotendeels aansluiten op de eerdergenoemde strategie en plannen, vertrouwt de regering van Curaçao erop dat Nederland en Curaçao door middel van consulten in de komende periode tot een juist en solidair akkoord kunnen komen tijdens de vergadering van de Rijksministerraad die gepland is op 14 augustus aanstaande.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted.

Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

