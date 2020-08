Verspreiding corona Aruba versnelt | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Er zijn gisteren vijf nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Het gaat om lokale besmettingen.

Maandagavond meldde de regering al vijf lokale besmettingen, de eerste in twee maanden. Minister-president Evelyn Wever-Croes verklaarde dat de bevolking zich de afgelopen twee weken niet goed aan de coronaregels heeft gehouden. En dit is volgens haar het resultaat.

De regering voert per direct verschillende maatregelen in om verdere verspreiding te voorkomen. De overheid dringt erop aan dat iedereen een mondkapje draagt op plaatsen waar het niet mogelijk is meer dan 1,5 meter afstand te houden. Zoals bijvoorbeeld winkels, supermarkten en op kantoor.

Verdere zijn er strengere regels voor het beoefenen van sport en het bezoeken van restaurants en bars. Ook wordt een samenscholingsverbod afgekondigd. In publieke ruimtes mogen niet meer dan vier mensen bij elkaar staan of zitten.

Sinds Aruba op 1 juli zijn luchtgrenzen weer opende voor bezoekers uit Nederland, Canada en een groot deel van het Caribisch gebied, zijn er al duizenden toeristen geland. Sinds 10 juli zijn Amerikanen ook welkom. Mensen die naar Aruba willen reizen moeten voor vertrek een coronatest doen, of een test ondergaan bij aankomst.

Eind juli maakte Aruba Tourism Authority (ATA) bekend dat in juli 14.000 toeristen het eiland bezochten. Dat was twee keer meer dan waar op was gerekend. Voor augustus is de verwachting dat het aantal bezoekers stijgt naar 19.000 tot 25.000 bezoekers. Normaliter ontvangt Aruba jaarlijks 800.000 cruisetoeristen en 1,1 miljoen verblijfstoeristen.

Nu de tien nieuwe besmettingen in twee dagen lokale besmettingen blijken te zijn, grijpt de regering meteen in. Directie Volksgezondheid vermoedt dat de besmettingen hebben plaatsgevonden tijdens het uitgaan. Mensen die willen gaan stappen worden gewaarschuwd voor de Gusto Night Club en de Lola/Craft Bar and Restaurant and Night Club. De besmette personen hebben ook de Muscles and Lungs Gym bezocht. Mensen die de afgelopen twee weken bij deze bedrijven zijn geweest en corona-achtige symptomen hebben, worden dringend verzocht een coronatest te laten doen.

De huidige regels waar iedereen zich aan moet houden zijn het houden van anderhalve meter afstand tot andere mensen en een mondkapje te dragen waar dat niet lukt, zoals in bedrijven en het openbaar vervoer. Het dragen van een mondkapje is op dit moment nog niet verplicht. Of er een verplichting komt, hangt af van de ontwikkelingen in de komende dagen. Ten aanzien van sporten geldt dat binnensport voorlopig niet mag, evenmin als contactsporten. Sportclubs mogen wel open, maar moeten het voor hen geldende protocol strikt naleven.

In restaurants en nachtclubs moeten de tafels anderhalve meter uit elkaar staan en mogen er niet meer dan vier mensen aan een tafeltje zitten, kinderen uitgezonderd. Bezoekers mogen niet aan de bar hangen en moeten verplicht aan een tafeltje zitten. Muziekvertoningen en danspartijen zijn verboden.

Het samenscholingsverbod houdt in dat er maximaal vier mensen bij elkaar mogen zijn in de openbare ruimte. Alleen bij een bruiloft in de buitenlucht mogen meer mensen aanwezig zijn. Het samenscholingsverbod geldt niet voor hoteltuinen, want die worden niet beschouwd als openbare ruimte. Voor bijeenkomsten in kerken gelden de protocollen die al waren afgesproken. Bij uitvaarten mogen niet meer dan 25 mensen aanwezig zijn. De teller van Directie Volksgezondheid (DVG) staat op 132 besmettingen die zijn vastgesteld. Onder hen zijn veertien toeristen. 112 Personen zijn inmiddels virusvrij verklaard.

Er zijn nog zeventien mensen besmet. Van hen zijn dertien mensen inwoners van Aruba en vier zijn toerist. Tot nu toe zijn drie mensen overleden aan corona.

DVG heeft tot nu toe 8.323 coronatests uitgevoerd, waarvan 5.346 op Luchthaven Reina Beatrix. Daarvan bleken er 8.191 negatief en 132 positief.

De regering van Curaçao heeft gisteren een negatief reisadvies afgegeven voor Curaçaoënaars die naar Aruba willen reizen. Iedereen die nu van Curaçao naar Aruba vliegt, doet dat op eigen risico.

Bron: Antilliaans Dagblad