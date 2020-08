Herstel airport Sint Maarten vertraagd door Covid | Antilliaans Dagblad

Philipsburg – De nieuwe verwachte einddatum voor de wederopbouw van de luchthaven van Sint Maarten is februari 2023, twee maanden later dan eerder dit jaar werd aangekondigd.

Mirto Breel, projectdirecteur van luchthavenbeheerder PJIAE, zei maandag dat de vertraging te wijten is aan de coronaviruscrisis, aldus The Daily Herald.

Enkele maanden nadat PJIAE 100 miljoen dollar van het St. Maarten Trust Fund en geld van de Europese Investeringsbank (EIB) had ontvangen, zou de bieding voor de hoofdfase van de wederopbouw van het terminalgebouw in maart beginnen. Maar begin augustus is er nog maar weinig van het geld besteed en worden de aanbestedingsdocumenten voor de eerste werken nu pas uitgestuurd.

Delen van het gebouw moeten worden gesaneerd voordat met de hoofdwerkzaamheden op de terminal kan worden begonnen. Daarnaast moet PJIAE een superviserend ingenieur aanstellen voor het hele reconstructieproject en een bedrijf inhuren om het afval dat wordt gegenereerd bij de sanering te verwijderen.

De aanbesteding voor de schimmelsanering vond in maart plaats, maar moest vanwege de coronaviruscrisis worden ingetrokken, aldus Breel. Hij zei ook dat verschillende lokale aannemers hadden geklaagd dat ze werden uitgesloten in het biedingsproces, en dat de vertraging deze bedrijven de mogelijkheid bood om in te schrijven. De nieuwe aanbesteding voor de schimmelsanering is op 27 juli begonnen. Tot dusver hebben 21 bedrijven de aanbestedingsdocumenten opgevraagd, aldus Breel. Het contract wordt op 14 september gegund en de werkzaamheden zullen op 21 september beginnen. Het afvalverwijderingscontract startte maandag met het aanbestedingsproces en tot dusver hebben vijf lokale bedrijven de documenten opgevraagd. De opdracht wordt op 21 september gegund en de werkzaamheden beginnen op 28 september. De aanbesteding voor de superviserend ingenieur begon op 29 juni. Breel zei dat zes internationale bedrijven de documenten hadden opgevraagd, eraan toevoegend dat PJIAE een bedrijf met ervaring in de luchtvaartindustrie wilde om het project te beheren. Het contract voor de superviserend ingenieur wordt vandaag gegund.

Breel zei dat de schimmelsanering in januari 2021 voltooid zou moeten zijn. De belangrijkste wederopbouwwerkzaamheden kunnen beginnen nadat dit is afgerond. De aanbestedingsprocedure voor het hoofdproject begint in september en het contract zal in maart 2021 worden gegund. Het hoofdwerk zal naar verwachting een maand later starten.

Delen van het terminalgebouw komen na voltooiing online, zegt Breel. Hij zei echter dat details over hoe niet-operationele delen van het gebouw weer in gebruik zullen worden genomen, nog moeten worden uitgewerkt. Tussen eind 2021 en begin 2022 wordt een deel van de vertrekhal heropend. Het nieuwe terminalgebouw zal vernieuwingen bevatten om de passagierservaring te verbeteren, inclusief selfservice bagage-afgiftepunten, geautomatiseerde grenskiosken en grotere vluchtinformatieschermen.

Naast het feit dat er meer incheckbalies zijn, is het ontwerp van de balies gewijzigd, zodat luchtvaartmaatschappijen niet meer over bagagebanden hoeven te lopen om hun werkplekken te betreden.

De balies voor autoverhuur worden ook verplaatst in de aankomsthal. Breel zei dat dit wordt gedaan omdat autoverhuurbedrijven hebben geklaagd dat passagiers hen niet opmerkten op hun vorige locatie. Het terminalgebouw zal beschikken over een nieuwe Smiths 9800 CTX-machine om bagage te scannen op explosieven en andere vormen van smokkelwaar, evenals QPS-bodyscanners met een hoge resolutie om snellere screeningtijden van passagiers mogelijk te maken, aldus Breel tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad